中職／林智勝傳承英雄命 拿莫．伊漾明星賽後成真明星

明星賽因疫情而停辦兩年，儘管今年還是有疫情及延賽等雙重影響，上週末仍順利在洲際棒球場舉辦，筆者上次進場觀看明星賽是在2010年的天母棒球場，當年為兄弟、興農、統一及La New的4隊時期，賽事及活動稍嫌無聊，因此筆者在觀戰時還打了一下瞌睡，今年是相隔12年後再度進場，深深感受到今昔明星賽的不同。

就整個活動規劃及賽事內容，今年的明星賽算是很成功，從幾年前將幾乎佔據所有位置票選榜首的中信球員打散到兩隊、全壘打大賽擴大舉辦等改變開始，且又比前一屆明星賽有更多的變化，如球隊增加到5隊，雖然有些明星球員因傷或是確診的情形而無法參加，入選球員仍較4隊時期更多樣化；另外，中職也掌握到流量密碼，由每一隊每日各出10人，組成明星賽限定的50人史上最大啦啦隊，成功吸引到不管是資深或一日球迷，開出連續2天都有超過1萬名觀眾進場的好票房。

陣容龐大的啦啦隊搭配各隊應援團成員及DJ老師，讓在場觀眾一次聽到、跳到5隊的應援曲，完全帶動現場氣氛，即使沒有太專心關注場上賽事內容，仍可以跟著音樂應援一起擺動，這也是近年中職發展出來的獨特風格，相信這兩天進場的球迷都玩得很愉快。

由各隊啦啦隊組成的50人最大應援團是今年明星賽的一大吸睛焦點。(由左至右：丹丹、貴貴、琪琪、勛雞) 福耳／攝影

這屆明星賽的兩場賽事也有來有往，精彩度比起往年更加提升，比賽中表現優異的球員也十分地有話題，首場的MVP是富邦的王勝偉，他去年在中信苦無上場機會，今年轉戰富邦表現回春，獲選進入明星賽，重回中信的主場洲際棒球場，而且在首打席就打出三壘安打，跑回中職明星隊的第1分，再度在中信主場拿下單場MVP，王勝偉心中應該感概萬千；第二場的MVP則是味全的拿莫．伊漾，拿莫在8局下中職明星隊將分數追平後上場打擊，一棒將球掃出大牆，逆轉反超就此獲勝，這是本屆明星賽中唯一的全壘打，也讓他首次參加明星賽就拿下單場MVP。

要說誰是近期人氣爆棚圈粉無數的球員，那當然就是拿莫了，拿莫在19年第4輪被味全選進，身為花蓮的阿美族，拿莫不僅運動，音樂方面也很在行，常常在社群平台上直播自彈自唱，還與隊友吉力吉撈．鞏冠組成「吉拿棒」團體，在球迷會上大展歌喉，筆者也曾在劇場原聲帶中發現配唱者有他的名字。

今年拿莫在幾場因雨暫停的比賽中大秀自己的模仿功力，一舉將知名度從味全擴展到另外4隊，成為中職球迷最近密切關注的球員之一，當然，要入選明星賽還是得看球場上的數據表現，他本季的打擊率雖然是不算太高的2成58，但5轟、28分打點都排在聯盟前10名，是味全打線中的重要主力。

身處隊友相對年輕、球隊氣氛融洽的味全，是拿莫能夠展現他開朗活潑一面的一大關鍵，加上教練團裡的張泰山，以及今年轉隊來到的林智勝，都有著原住民的爽朗及歡樂的性格，在老大哥的帶動下，拿莫在場邊就有更大的發揮空間(場上當然是很認真)，之前就曾在因雨暫停時看到林智勝及拿莫一起搞笑。

身為花蓮阿美族的拿莫．伊漾(右)，也有著一副好歌喉，曾與姐姐舞思愛一起開球。 福耳／攝影

林智勝在2日的比賽中敲出第295轟，同時也是球隊致勝的滿貫砲，本季已拿下第7次單場MVP，征戰球場20餘年，創造出無數的英雄傳說，職棒次數太多就先不提，國際賽場上的15年世界棒球12強賽對古巴、06年杜哈亞運，都是林智勝打出致勝一擊；而拿莫進入職棒後雖然尚未打過國際賽，但在職棒場上同樣也有許多英雄命的表現，如去年他就成為味全在天母主場的首位單場MVP，明星賽更是一棒揮出大牆，打出致勝轟拿下個人明星賽首座MVP，林智勝不但在打擊技巧及經驗上做指導，似乎連英雄命的這項技能都傳承了一些給拿莫。