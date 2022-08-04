中職／國球就應效法大聯盟規格 該停用球場豈止新竹一座？

棒球貴為台灣國球，但是球迷們悶心自問，放眼台灣棒球場，究竟有哪一座球場是符合所謂「大聯盟」規格？

大聯盟是目前全世界最高水準職業棒球聯盟，其制度健全，比賽球場硬體規格更是其他國際職棒聯盟所效仿對象，並以此作為標竿。因此，如果一座球場能夠受到大聯盟所認證，並願意讓旗下球隊在此進行常態性比賽，代表該座球場硬體水準之高不在話下。

早期職棒草創之初，場內的比賽雖然打得火熱，就算舉辦比賽場館破舊不堪，仍造就了不朽職棒熱潮。然而，拜過去20年來大聯盟全球化所賜，再加上王建民、陳金鋒、郭泓志等國內一級球星屢屢赴美挑戰這最高水準職棒殿堂，大聯盟瞬間成為台灣民眾最熟悉的比賽，其人氣與關注度甚至一度超越本土的中華職棒聯盟。

王建民在洋基主場登板投球，是球迷記憶深刻的畫面。圖／聯合報系資料照片

但好景不長，隨著旅美一級球星陸續退出大聯盟戰場，之後赴美圓夢台灣小將們始終無法超越前輩們所樹立成就，球迷們目光逐漸轉回至自家中華職棒。當然，近年來中職受到不少一流企業入駐，豐富資源改善了職棒環境，還有場邊啦啦隊進駐，再次把國內職棒帶入另一波盛世。

不可否認，台灣目前受到職棒球隊認養球場硬體比起草創之初時的球場相較，水準已經大幅度地提升。但是話說回來，只要造訪過外國職棒球場球迷肯定會認為國內球場仍有許多改善空間。有別於外國職業球隊與當地政府一同出資合建球場，球團得以在建造期間對於自身需求得以有話語權。在台灣，牽涉到大興土木建造一座棒球場，仍是必須是由當地縣市政府出面營造，最後由職業球團出面認養，並在認養期間進行自身客製化。

去過全省棒球場球迷應該都有所體會到一些球場品質問題，近期因為某位政治人物想要吹噓自己在位期間政績所改造新竹球場，因為硬體存在著許多令球迷和球員傻眼之處，導致被球迷洗臉，最後被中職聯盟停用事件，乃是過去多年累積下來所造成惡果。

如果沒有選舉，可能新竹球場事件並不會被放大檢視，因為台灣球迷是可愛且健忘。有誰還記得2017年台灣因為受到西南氣流影響，所造成豪雨讓中華職棒停在接近一週的窘境？當時，台灣球場令人詬病排水問題，如今是否已經解決，相信早已無人在意。

台北大巨蛋竣工時間看似仍舊遙遙無期。本報資料照片

如果沒有選舉，台北大巨蛋可能造已經開放球迷入場看球。由於大巨蛋是一座室內球場，所以沒有排水問題，但是由於台灣是一個十分政治化地方，以至這座台灣球迷所期盼將近30年巨蛋球場，如今仍未上演過一場棒球比賽，成為近年來台灣最昂貴蚊子館。

至今台北大巨蛋竣工時間看似仍舊遙遙無期，歷經5任台北市長，球迷們是否能夠再次期待下一任市長能夠完成這座引頸期待30年巨蛋，照目前選舉的態勢，大巨蛋顯然不是所有候選人所關心的議題。再次證明，「棒球是國球」口號只是政治人物為拉抬身價與蹭熱度工具。台灣球迷也許早已這樣的事實。

2010年道奇來台表演賽，天母及澄清湖棒球場用大聯盟規格來檢視。

回歸現實面，如果中職聯盟以當初大聯盟來台獻藝時勘查場地的標準來檢視目前所有台灣的棒球比賽場館，最終能夠順利過關並符合所謂大聯盟等級的會有幾座？以此類推，用同等方法去勘查後，被中職停用的是否會是只有新竹球場一座而已？相信這是中華職棒聯盟與職棒球員工會未來必須去審思問題，好以回饋近年來回春職棒榮景，而非淪為政治人物消費犧牲品。