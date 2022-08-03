中職／美日巨砲火力四射 台灣短槍林立不免寂寞

「全壘打」是今年美國及日本職棒最火熱的話題之一，紐約洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)在104場賽事中，已敲出43支全壘打，沒有意外整季應可超過60轟，甚至有機會挑戰邦茲(Barry Bonds)在2010年的單季73轟紀錄。東京養樂多燕子的村上宗隆更是誇張，95場賽事擊出42支全壘打，而且剛完成連5打席開轟，除了本土最多轟外，也有機會突破巴倫汀(Wladimir Balentien)於2013年所寫下的日職單季60轟紀錄。

一棒擊沉的刺激，早已把球迷胃口養大，各家重砲上場總是令人期待，然而相較於國外砲火敲的乒乒乓乓，今年的中華職棒顯得異常的寂靜，只能看林智勝到底可以把生涯紀錄走到多遠。本季全壘打支數明顯下滑不少，場均僅有0.78支，比過往超過2支的數據下修許多，甚至瀕臨跌破歷年最慘的0.66支，因此被認為是中職難得的「打者地獄年」。自2009年各隊出賽改為120場以來，最少轟的全壘打王為18支，以目前沒有打者超過10轟的情況下，極有可能改寫歷史。

中華職棒經歷了多年的打擊年，從國際賽中發現台灣打者的實力明顯進步許多，常常可以期待能給對手致命一擊。不過，在投、打應該均衡的考量下，比賽用球的恢復係數多次檢討，場均全壘打從前年2.35支到去年1.1支，被認為是還算合理的數值，不過今年的表現著實又令人覺得似乎是過猶不及，今年投手好像又強過頭了。

中職歷年最強全壘打王當屬義大時期的高國輝，在非打擊年的情況下，平均11.8個打數就一轟，跟林智勝的競逐更是經典，可惜現在已後無來者。 聯合報系資料照片

中職本季打擊排行榜中，依然是有亮點的存在，而且是呈現「眾人皆醉我獨醒」的局面。目前的全壘打、打擊率、安打數及打點，領先者都是打擊威力非常凌厲的林立。目前他的全壘打9支，其他球員最多只有6支；安打數85支，對手則無人突破80支；打點更是以55分，領先多達21分。短時間有可能被挑戰的只有打擊率，他與隊友成晉的競爭呈現膠著。

林立一直以來多處於打擊非常均衡的狀態，無論打擊及長打能力都不錯，能推能拉，是一名在打擊表現上頗為全面的球員。而且他還有不錯的速度，因此在2017年加入桃猿後，很快就成為主力球員，多擔任第一或第二棒角色，讓球隊一開始就有機會展開攻勢。2019年他還拿下打擊王，同時他也連續兩年有單季20轟的表現，是一名極具破壞能力的打者。

雖然林立二壘、三壘及游擊都可以防守，不過與許多內野手一樣，當守備失誤連發，就成為影響整體表現的關鍵因子。去年他因為防守三壘慘不忍睹，影響到他打擊的表現，還一度改守外野減輕壓力，但最後還是繳出生涯最差成績。今年他回到最初的原點「二壘」，或許是壓力比三游小一些，又或許是他經歷了許多特訓，開始展現更強悍的打擊能力。

不過整個聯盟從可以有近10人挑戰20轟，到現在只有一人獨走，而且數值還比以往下滑不少，整體來看並不是好現象，代表這是一個巨砲大缺貨的時代。主要原因是資深重砲手，可能因為老化或長年傷痛，產量銳減不少。其餘如林安可、蘇智傑、朱育賢等近三年火力最強大的打者，今年都碰到受傷問題，影響出賽數及需要調整身手。許多旅外歸國的球員，在經歷完整春訓後，火力反而開始退化，不像以往的好手那麼恐怖。

包括林安可在內的諸多好手，本季不約而同都碰到受傷的問題，除了要養傷外，如何在復原後找回身手也是一大課題。 聯合報系資料照片

剛結束的明星賽充滿樂趣，不過今年的賽制與以往不同，其中一隊是藉由教練團選出，頗有未來國手態勢的中華隊。不過滿手好牌的中華隊，打擊明顯遭到明星隊壓制，沒有拿下勝利。現在各隊短槍林立，找出更多的巨砲，才可以讓比賽更精采，不會被美日職棒搶走風采。打者們該加油了！若不趕快找回長打能力，不只職棒少了熱鬧，未來國際賽的打擊也更會令人擔憂。