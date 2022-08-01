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中職／兄弟四大本土投手全倒 選秀順位僅供參考

聯合新聞網／ Ramos
中信兄弟近年來在選秀時選進不少本土新秀，包括陳琥、黃恩賜、余謙、陳志杰(左至右)等好手，但卻都有適應不良的問題，至今仍然無法成為球隊的中流砥柱。 聯合報系資料照片
中信兄弟近年來在選秀時選進不少本土新秀，包括陳琥、黃恩賜、余謙、陳志杰(左至右)等好手，但卻都有適應不良的問題，至今仍然無法成為球隊的中流砥柱。 聯合報系資料照片

中信兄弟近年選秀在前兩輪選進不少強投，包括陳琥黃恩賜余謙、陳志杰，但他們先後出現一些狀況，目前難擔大任，讓教練團傷透腦筋，反倒是選秀後半段生吳哲源表現精彩，證明英雄不怕出身低。

陳琥是2015年U18世界盃中華隊國手，投打皆有一定水準，隔年從穀保家商畢業投入中職季中選秀，中信兄弟以首輪指名選入，簽約金520萬元，專職投手，他在2018年升上一軍，該季出賽27場，其中15場先發，戰績3勝6敗、防禦率4.66，接下來幾乎成為一軍絕緣體，登板機會寥寥可數。

今年陳琥完全沒在一軍出賽紀錄，近期又因右肩傷勢無法投球，短期內恐難亮相，當初備受期待的大物投手，如今不但停滯不前，而且還有傷勢困擾，陳琥24歲看似年輕，然而他已在職棒打滾多年，在陣中要算中生代球員了，每年選秀有大批年輕投手加入，假設球技沒有突破性進展，他很可能淹沒在茫茫人海之中。

陳琥在二軍已投了201局，在一軍則有103.2局的出賽紀錄，浮浮沉沉多年仍無法獲得球隊信任。 聯合報系資料照片
陳琥在二軍已投了201局，在一軍則有103.2局的出賽紀錄，浮浮沉沉多年仍無法獲得球隊信任。 聯合報系資料照片

同樣受右肩傷勢所苦的還有余謙，身為2019年U18世界盃大會MVP，余謙2020年選秀獲中信兄弟首輪指名就備受矚目，簽約金550萬元，只是他的身體一直有狀況，一軍生涯只丟8.1局，就連二軍出賽數也相當有限，近期因肩傷脫離戰線休養，歸隊暫無時間表。

事實上，余謙青棒時期名氣並不響亮，直到U18世界盃才大放異彩，更在大專棒球聯賽單場熱投168球引發熱議，其實發光發熱時間不算太長，也許頭頂U18世界冠軍MVP光環，肩負重擔實在太沉重，而且又是在人氣球隊，讓他進職棒每一刻都備感壓力，這也是他未來所必須面對的課題。

余謙在2019年U18世界盃大出鋒頭，幫助中華隊奪得金牌，並獲選最有價值球員。他加入職棒後被認為將是中信未來的本土王牌，但在二軍的先發出賽似乎還無法撐滿4局。 聯合報系資料照片
余謙在2019年U18世界盃大出鋒頭，幫助中華隊奪得金牌，並獲選最有價值球員。他加入職棒後被認為將是中信未來的本土王牌，但在二軍的先發出賽似乎還無法撐滿4局。 聯合報系資料照片

去年選秀中信兄弟第二輪指名平鎮高中投手陳志杰，青棒時期他已小有名氣，也是U18世界冠軍世代，曾拿下黑豹旗、高中木棒聯賽MVP，還有玉山盃投手獎，是黃衫軍重點栽培投手。

只是，日前陳志杰在二軍出賽，最快球速不但只剩131公里，和全盛時期的152公里完全無法比擬，而且先發1.1局用41球，只有20顆好球，多達4次保送，還有1次暴投，控球大失準星，目前在二軍防禦率高達8.10。

沒球速又沒控球，陳志杰到底怎麼了？雖然中信兄弟總教練林威助曾表示，陳志杰身體結構沒問題，只是有稍微調整投球機制；如果陳志杰身上沒有重大運動傷害，或是沒有投球失憶症的問題，投球內容照理說不應該這麼離譜，無論如何，看來他上一軍還有很長一段路要走。

陳志杰過去最快球速可投至152公里，但進入職棒後球速急降，雖有傷勢但並不嚴重，需要中信球團儘速幫忙找出原因。 中央社資料照片
陳志杰過去最快球速可投至152公里，但進入職棒後球速急降，雖有傷勢但並不嚴重，需要中信球團儘速幫忙找出原因。 中央社資料照片

中信兄弟另一位第二輪指名投手黃恩賜，2017年選進來也是寄予厚望，然而他剛進職棒就動右手肘韌帶置換手術，合約也重談，簽約金從440萬元砍到380萬元，2020年他先發18場，戰績9勝2敗、防禦率4.40，投出生涯年，可是他接下來身體又出現狀況，今年一軍先發3場全敗，防禦率高達7.71，貢獻度不高。

從陳琥、黃恩賜、余謙到陳志杰，這幾年中信兄弟極力補強先發輪值戰力，然而表現卻不如預期，還是必須仰賴洋投撐場，反倒是吳哲源扮演奇兵角色，常擔任先發和長中繼角色，本季繳出5勝1敗2中繼、防禦率2.64的亮眼成績單，很難想像，今年球季之前，他完全沒在一軍先發投球紀錄。

吳哲源2016年選秀第10輪才獲中信兄弟指名，而且他是那一年所有被指名的選手，最後一人被選到，以吊車尾之姿進職棒，簽約金只有區區30萬元，加上他畢業於名不見經傳的東勢高工，東勢歷屆職棒校友只有他和統一獅投手黃竣彥，當初應該沒有多少人看好吳哲源能在職棒佔有一席之地。

吳哲源是以選秀會吊車尾身份進入職棒，經過多年努力，終於有機會成為球隊的先發奇兵。 聯合報系資料照片
吳哲源是以選秀會吊車尾身份進入職棒，經過多年努力，終於有機會成為球隊的先發奇兵。 聯合報系資料照片

沒想到吳哲源非常爭氣，2017、2018、2020年單季出賽都在20場以上，是能吃局數的後援投手，今年更在球隊投手戰力不穩定之際跳出來當救火隊，角色相當關鍵，證明機會是留給準備好的人，也說明選秀順位、簽約金僅供參考，進職棒各憑本事。

棒球專欄 中華職棒 中信兄弟 陳琥 黃恩賜 余謙 吳哲源

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