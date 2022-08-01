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日職／牛棚4小將搶新人王 育成派、第一指名各顯神通

聯合新聞網／ Hiyan
大勢正在力拚最優秀救援投手以及新人王獎項，是巨人隊本季戰績低迷中最大亮點。 擷圖自讀賣巨人軍官方推特
大勢正在力拚最優秀救援投手以及新人王獎項，是巨人隊本季戰績低迷中最大亮點。 擷圖自讀賣巨人軍官方推特

日本職棒剛結束上週的明星賽，接著球季例行賽緊跟著開打，進入到後半段球季。隨著球季已經進行完大半，新人王爭奪戰的輪廓也逐漸浮現。今年的態勢是「牛棚出頭天」，極有可能兩聯盟都由後援投手奪下新人王，而且是下位指名選手甚至育成出身力拚第一指名大物的局面。

中央聯盟尤其明顯。巨人隊今年雖然戰績低迷，已經落居倒數第二，不過後援投手大勢展現第一指名新人的價值，出賽36場拿下1勝1敗25次救援成功，暫時與養樂多隊守護神麥可高夫（Scott McGough）並列第一。大勢的防禦率2.02、每局被上壘率（WHIP）0.93也都相當出色，在兩大後援洋投迪拉羅薩（Rubby De La Rosa）、畢耶拉（Thyago Vieira）都表現不佳，團隊後援投手防禦率高達4.28、聯盟墊底的情況下，很難想像今年巨人牛棚如果少掉大勢會變成什麼模樣！

大勢已經大幅超前1978年的角盈男，成為巨人軍隊史新人最多救援紀錄。如果他能打敗麥可高夫（Scott McGough），入團第一年就拿下救援王，那他包辦「新人王」的機會將大大增加。NPB史上還沒有投手能在第一年球季就包辦這兩項大獎，即使是去年銳不可擋的廣島鯉魚隊超級新人栗林良吏，投出37次救援成功、防禦率0.86的超強成績，還入選奧運日本武士隊，但因為碰到了日本職棒近年來最強的守護神蘇亞雷斯（Robert Suarez）的42次救援成功，無奈最後與救援王獎項緣慳一面。

大勢的最大敵手將是阪神虎隊本季異軍突起的湯淺京己，他目前以27次中繼成功高居央聯第一，同樣有可能帶著一座投手個人獎項競爭新人王。23歲的湯淺京己是獨立聯盟出身，過去3年在一軍僅出賽3場比賽，今年大活躍，靠著最快155公里的速球以及拿手的武器指叉球，一躍成為個人獎大熱門。尤其與第一指名的大勢不同，湯淺京己僅僅是2018年第6指名的選手，能夠投到這樣的成績相當不容易。

太平洋聯盟方面，「西武的由伸」水上由伸今年已經投出22次中繼成功，雖然落後隊友平良海馬的29次中繼成功，要獲得個人獎項難度較高，不過水上由伸的防禦率0.67、每局被上壘率0.84、被打擊率0.169都比平良海馬的防禦率1.81、每局被上壘率1.07、被打擊率0.196更加優異，未來潛力不可限量。水上由伸延續去年破繭而出的表現，本季更上一層樓擔綱勝利方程式一員，未來甚至有可能成為球隊守護神。水上由伸剛進職棒時的評價更低，他僅是2020年西武在育成選秀第五指名挑選的選手，與湯淺京己一樣都是「英雄不怕出身低」的代表性例子。

水上由伸（左三）是2020年西武在育成選秀第五指名挑選的選手，整體表現不亞於王牌中繼投手平良海馬（左五），目標直指2022年洋聯新人王。 擷圖自西武獅官方推特
水上由伸（左三）是2020年西武在育成選秀第五指名挑選的選手，整體表現不亞於王牌中繼投手平良海馬（左五），目標直指2022年洋聯新人王。 擷圖自西武獅官方推特

水上由伸的最大敵手將是軟銀的24歲左投大關友久，目前拿下6勝6敗、防禦率3.01的成績，勝投數在軟銀陣中僅次於千賀滉大的8勝，與東浜巨並列團隊第二。大關友久與水上由伸都是育成選秀出身，大關在2019年育成選秀第二指名被軟銀挑中，去年五月才轉為正式支配下選手，如果球季結束能拿下10勝局勢將對他有利，否則水上由伸將最被看好。

打者今年則不見具有爭奪個人獎項的新人，也少了去年的牧秀梧、佐藤輝明等級打者，與投手相比明顯劣勢。只有養樂多隊內野手長岡秀樹（89場出賽、0.258打擊率、7支全壘打、38分打點）以及日本火腿隊內野手上川畑大悟（39場出賽、0.278打擊率、2支全壘打、12分打點）、軟銀外野手柳町達（72場出賽、0.284打擊率、0支全壘打、26分打點）等人較為突出。尤其是已經坐上養樂多先發游擊手地位的長岡秀樹，成績放在其他年度也是新人王等級，未來的發展值得期待。

棒球專欄 大勢 湯淺京己 水上由伸 大關友久

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