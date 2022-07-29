格林想要頂薪續約 勇士王朝即將終結？

勇士衛冕之路麻煩愈來愈大 錢的問題無法解套

2023年夏天勇士需要先解決維金斯、波爾兩名年輕球員續約，同時還要面對格林、湯普森兩名主力續約問題，這四名球員都是勇士奪冠核心或主要輪換，不是要拿頂薪就是勇士很難報價的高薪。

對勇士來說，32歲前鋒格林身價肯定超過3000萬美元年薪，他是戰術核心和防守主軸，協防能力、對位、士氣帶動都是勇士最重要鋒線球員。今年8月4日以後格林就能談提前續約，這分合約應該就是格林生涯最後一分養老合約，格林最高可以拿到五年1.64億美元或四年1.38億美元的頂薪。

勇士肯定給不了格林這麼大合約，勇士也會留到2023年夏天再做處理。除非格林同意降薪，考量到勇士目前薪資炸裂(全隊薪資1.7億美元)和高到嚇死人豪華稅(豪華稅1.7億美元)，格林續約行情最多可能在四年1.2億美元，但目前傳出格林希望能和勇士提前續約，而且應該是頂薪。

勇士新球季已經要付出天價的豪華稅，實在無力再滿足格林(左)的願望，大概只能再拖到下個球季結束。 歐新社資料照片

湯普森合約還有兩年，32歲湯普森明年夏天談續約，降薪是必然。2023-24年湯普森最後一年年薪超過4300萬美元，湯普森能談到的續約大約在四年一億美元，平均年薪2500萬美元。

格林和湯普森肯定都需要降薪，即使兩人都同意降薪，還是解決不了勇士薪資炸裂和豪華稅負擔。勇士老闆拉柯伯坦言，「明年夏天勇士要同時留下維金斯、波爾非常困難，薪資問題就是關鍵」。勇士同時還要處理格林、湯普森續約，2023年夏天勇士這套爭冠陣容勢必很難圓滿。

拉柯伯如果2023年夏天想把維金斯、波爾、格林、湯普森全部留下，給四人滿意合約，勇士薪資+豪華稅將高達5.6億美元。除非格林、湯普森都願意以低於個人期待行情續約，否則勇士會等拚完新一季，明年夏天再談續約。

勇士最希望能看到格林(左)和湯普森(右)都能自動降價，那球隊就有機會留下更多好手。 歐新社資料照片

勇士未來一年與球員續約 還有很多狀況要衡量

1、格林在自由球員市場上行情不會太好，格林不會投籃，三分球很差，得分技巧拙劣，罰球也是罩門，打大前鋒198公分身高擺在各隊都很尷尬，除了在勇士搭檔柯瑞，格林在市場上很難拿到比勇士可以給他的年薪更好的報價。

格林如果最終只能拿到四年一億美元續約，也不用感到意外。最壞情況就是2024年約滿再說，但格林肯定不爽，勇士老闆應該也不會搞到這步田地。

2、湯普森生涯兩度重傷，湯普森狀況和能力只會下滑很難回升，生涯最後一分合約湯普森就是養老。降薪留下可能是湯普森和勇士都會妥協結果。

湯普森過去有兩季缺賽，他在情感上比較有可能願意降價，換取職業生涯待在勇士直到退休的機會。 歐新社資料照片

3、維金斯的表現和能力、作用在勇士有加分效果，明年夏天如果投入自由市場，由於他還年輕，有機會拿到一分年薪逾3000萬美元合約，但很難拿到4000萬美元起薪頂薪合約。勇士最多用四年1.2億美元留下維金斯。以維金斯年紀和能力，他在自由市場還是有可能拿到平均每年逾3500萬美元合約。

4、波爾續約的情況比較單純，他的行情就是最多四年一億美元，跟拓荒者後衛西蒙斯差不多，但勇士最終可能會在維金斯和波爾兩人之間留下一個。

勇士承擔不了兩個年輕球員同時都留下的薪資+豪華稅負擔。四人中續約最有劇情的會是格林，給他四年1.2億美元都會是勇士負擔，更理想狀況是四年一億美元。格林如果不爽，那就去自由市場試試水溫，探探自己行情，那會是最有趣發展。

勇士明年對於維金斯(左)與波爾(右)勢必有所取捨，目前也不急著做決定。 歐新社資料照片

我喜歡格林的鬥志和防守，但他真的不值四年1.2億美元，他的投籃和得分能力只會愈來愈差，能給柯瑞和勇士的幫助也會持續下滑。