完美投球機器 麥克納漢靠指叉變速球領跑塞揚獎

今年美聯塞揚獎領跑者當中，出現了一個球迷不太熟悉的名字，他是光芒隊的新王牌麥克納漢(Shane McClanahan)。年僅25歲，才第二年打大聯盟的他就得到明星賽先發投手的榮耀。去年的他還不太被球迷認識，而今年他是如何突飛猛進，一躍成為得以與韋蘭德(Justin Verlander)競爭塞揚獎的超級巨投？

麥克納漢今年繳出了10勝3敗、1.76防禦率、0.77WHIP、5.4被安打率、11.8三振率、1.5保送率、7.7三振/保送比及4.0bWAR的鬼神成績，上述數據除了三振率與保送率之外都至少是美聯第1，其中防禦率、WHIP更是傲視全聯盟，可說與韋蘭德並列美聯塞揚獎最有力的競爭者。

太空人先發投手韋蘭德是兩屆塞揚獎得主，因受傷休養近兩個球季，本季復出後至今投出13勝3敗、防禦率1.86的傲人成績。 美聯社

麥克納漢是2018年在選秀首輪第31順位被光芒隊選中，他在大聯盟的初登板是在2020年的季後賽，使他成為史上第一位在季後賽首登大聯盟的投手，當時他是以後援投手的身份出賽了5場，並隨隊從美聯分區系列賽一路殺進世界大賽。去年他才首次在例行賽登板，成績是不俗的10勝6敗、3.43防禦率，並獲得新人王選票的第7名。

今年他的表現一直相當穩定，19場先發當中就有15場優質先發，且已有連續13場優質先發的紀錄。且難能可貴的是他今年單場丟掉的自責分最多就只有3分，可說完全看不到他有大量失分的情形。

麥克納漢今年的宰制力是無可挑剔的，他的三振率已是全聯盟第2的11.8，偏偏保送率又是全聯盟第4低的1.5，讓他的三振保送比7.7高居美聯第1，實在令每位投手稱羨。而分析他的球路大概就可理解他今年成功的原因了。

麥克納漢本季的每9局三振數高達11.8次，在全大聯盟僅次於白襪隊希斯的12.5次。 美聯社

和大部分高三振率的投手一樣，麥克納漢也是位火球男，他今年四縫線速球平均可達97.1英里，是全聯盟第4。不過他今年減少了四縫線速球的用量，比率由去年的40.9%降到34.5%，滑球則是他去年投最好的球種，但使用佔比也由34.9%降到15.7%，取而代之的則是變速球與曲球。

麥克納漢今年的滑球依舊投得很好，但他的變速球和曲球卻更加精進。根據Fangraphs網站的資料顯示，他今年的變速球是他效率最好的球種，排名上則位居全聯盟第2，僅次於馬林魚王牌阿坎塔拉(Sandy Alcantara)，在美聯則排第1。他的變速球使用佔比由去年的8%大幅提升到24.9%。特別的是，他的這顆變速球握法類似指叉球，因此有類似指叉球一樣的下墜效果，可稱為「指叉變速球」。他這顆指叉變速球也讓他的滾地球比率由去年的45.5%增加到49.6%，排在全聯盟第8。

麥克納漢的變速球握法與進壘軌跡跟指叉球非常相近，有非常強大的壓制能力。 美聯社

而麥克納漢投的曲球也是超一流的，在fangraphs網站的效率排名高居全聯盟第1，使用量則從去年的16.2%提升到25.0%，是他僅次於四縫線速球，第二常使用的球種。

由於麥克納漢的球速快，球種又多變，因此常讓打者摸不著邊，他讓打者的揮空率為全聯盟第1的17.2%，且他的控球又相當出色，主審判定的好球比率為全聯盟第8的18.7%，而揮棒落空加上主審判定的好球比率為35.8%，又是高居全聯盟第1。

無論是從帳面數據還是以上所分析的進階數據來看，幾乎找不到麥克納漢的任何破綻。他的球速快、球種多、變速球與曲球又是全聯盟數一數二，而一般揮空率高的投手通常滾地球比例不會太突出，但他卻是兩項數據都漂亮，此外他還有頂尖的控球技巧。如此完美的投球能力不知羨煞多少投手，也難怪他會成為今年最有機會拿下塞揚獎的投手之一。