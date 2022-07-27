峰迴路轉的今年第三站 張育成努力放出光芒

大聯盟是競爭激烈的殘酷舞台，永遠都有後起之秀、更年輕等著出頭，一代新人換舊人，尤其替補型野手和牛棚投手，更是汰換率相當高的位置，即便有一、兩個球季表現亮眼，也有可能因為受傷、低潮等狀況，逐漸失去上場空間，由於取代性高，而淪為交易籌碼或是優先遭到割捨的人選，道盡職棒舞台的現實面。

台灣好手張育成儘管去年球季明星賽後打擊手感火燙（40場出賽7轟，三圍0.271/0.314/0.543），今年春訓也在13場出賽中敲出11支安打（2發全壘打），打擊率超過3成，孰料開季後出賽頻率不穩定，從「印地安人」易名為「守護者」的球團優先磨練功能性相似的新秀如米勒（Owen Miller）、西門內斯（Andres Gimenez），張育成沒把握少數的打席發揮，便迅速被邊緣化，又受到確診影響手感調整，最後只留下屈指可數的4場出賽（2場先發）、10打席無安打、吞7K的成績。五月底因應騰出空間給潛力菜鳥岡薩雷茲（Oscar Gonzalez）上大聯盟，已用罄選擇權的張育成遭到DFA，黯然離開待了將近十年的熟悉體系與環境（印地安人2013年簽下張育成，自2014年起在小聯盟穩定出賽）。

張育成原本在春訓的表現優異，但可惜因為傷勢和染疫而失去了火熱的手感，回到守護者之後打擊完全熄火。 中央社

旋即被交易到海盜的張育成，在海盜內野呈現捉襟見肘的狀況，獲得固定上場機會，但前三場出賽持續探底（合計9打數0安，7K，僅靠觸身球保送上壘），直到面對老虎左投史庫柏（Tarik Skubal）才終於「開胡」、安打開張，巧合的是，取代張育成的岡薩雷茲，生涯首安也是棒打史庫柏。

美國時間6月14日，海盜與紅雀的雙重賽首戰，張育成從卡布雷拉（Genesis Cabrera）手中開轟，是發超過400英尺的中外野全壘打，打下海盜該場唯一分數，是他本季亮點之一。海盜時期共出賽18場，雖擊出7支安打，但三振率依舊高得嚇人（吞18K，僅4次保送），因工具人馬卡諾（Tucupita Marcano）從肺炎傷兵名單歸隊，海盜將張育成DFA，輪到光芒出手延攬、補強內野深度，張育成也成為胡智為後光芒隊史第二位台灣選手。

張育成在海盜時擊出本季首轟，也是他在大聯盟的第11號全壘打。 美聯社

張育成到光芒的首戰就對紅人敲兩支安打─本季第23場出賽、第二次單場雙安，打擊漸有起色，不過仍未選到保送，細看數據，本季各隊投手開始比較提防張育成，不僅投的速球變少，將球控在邊邊角角的比例和往年相比亦明顯上升，張育成也被更多壞球「騙」到。對變化球揮空率相當高（對滑球揮空率61%、變速球48.1%），是致命弱點，需要改善。

值得注意的是24歲阿蘭達（Jonathan Aranda），來自墨西哥的他六月下旬在大聯盟亮相，生涯首打席就敲出帶有打點的安打，現在在3A等待機會重返大聯盟，不過張育成和阿蘭達的不同在於，張育成可以勝任游擊守備任務，是目前除了沃爾斯（Taylor Walls）以外，光芒唯一游擊備案，也曾經扛過先發游擊手，此一優勢增添張育成留在大聯盟的本錢。

張育成今年一、二、三、游四個位置全都有出賽紀錄，這讓他在光芒有更大的競爭力。 美聯社

光芒目前三連敗，戰績已被藍鳥後來居上，而這三場比賽，光芒得分都不超過三分，攻擊火力貧乏，畢竟法蘭柯（Wander Franco）、祖尼諾（Mike Zunino）、基爾邁爾（Kevin Kiermaier）、馬格特（Manuel Margot）、拉米瑞茲（Harold Ramirez）等野手受傷的影響太過巨大。張育成若能在艱困時局關鍵時刻挺身而出、適時一擊，信任度會更上一層樓。

張育成目前是台灣球員在大聯盟出賽第四多的選手（僅次於陳偉殷、郭泓志、王建民），即將在八月滿27歲，希望能更倒吃甘蔗，今年有望達成「生涯百安」里程碑（目前82安）。

註：本文數據截至台灣時間7月27日賽前。