中華男籃深陷泥沼 三大罩門未除難有未來

2022亞洲盃籃賽中華男籃止步12強，無緣八強，中華隊重返亞籃八強只差一點點運氣。未來5-10年，中華男籃在亞籃排名大概就是9-12名之間，歸化球員好一點，籤運再幸運一點，有可能躋身亞籃八強。籃球迷沒有樂觀空間，但也不必悲觀，因為過去10年中華男籃在亞籃地位就是這樣的排名，沒有進步，也沒退化。

亞籃近三年生態排名大概是：澳洲、紐西蘭、大陸、伊朗是亞籃第一級，南韓、菲律賓、日本是第二級，黎巴嫩、約旦大概在2.5級，中華、哈薩克、巴勒斯坦、敘利亞大約是第三級，打起來互有輸贏。

大陸近兩年青黃不接，教練能力和表現都很平凡，檔次一路掉。伊朗一旦37歲217公分中鋒哈達迪交棒，伊朗禁區少了攻防基石也會掉級。

黎巴嫩、約旦今年亞洲盃雙雙打進四強，歸化球員和本土球精英都打出非凡氣象，給外界全新觀感。但整體來說，黎巴嫩和約旦實力等級比起大陸、南韓、菲律賓、日本還是稍差一點。

中華男籃現在的狀況是，跟不上前兩級球隊，球員天賦、歸化球員、教練能力、本土精英都有落差。中華隊主力控球陳盈駿、得分後衛林庭謙、小前鋒劉錚都是中華隊史一時之選，但教練、歸化球員等級、本土球員整體實力還是沒能拉上來。

陳盈駿是中華男籃主控+指揮官，攻防能力和帶隊都有獨到之處。 擷圖自FIBA官網

台灣儘管有兩個職籃聯盟，但本土精英球員擺上國際賽，競爭力、個人能力普遍不足，仍需要多年時間成長突破。尤其是射手穩定性、球員持球能力、本土長人攻防對抗都不到位，中華男籃靠歸化球員阿提諾和「CBA三俠」陳盈駿、林庭謙、劉錚支撐，還不足以打出威脅日、韓、菲戰力。

中華男籃未來幾年依然深陷泥沼 主要罩門在三個環節

1、教練：外籍教練帕克執教五年，五年來大概有近10個助理教練跟過他，但這些教練誰能拉上來接棒？誰能扛下執教國際賽重任？帕克助教大多不是兩個職籃聯盟總教練，甚至不是SBL總教練，國家隊教練養成、接班、人才，更多落後精英球員的培養。

國際賽需要大場面歷練和經過壓力考驗，更重要的是實戰和時間累積執教經驗、應變能力，擴大視野。帕克過去五年助教幾乎都不是職業球隊總教練，更多是大學教練，未來也很難成為中華隊主帥。

2、本土精英球員太平凡：嚴格來說就是進步太少，控球、投籃、防守、身體對抗強度都需要大幅提升，這是台彎籃球文化多年沈痛。

台灣一直缺少穩定射手，200公分本土長人普遍沒有競爭力和侵略性，進步更少，一旦擺上國際賽就失去存在感，被淹沒在外籍球員和歸化浪潮中十幾年，台灣籃球本土球員養成和進步幅度幾乎停滯。

國際賽非常現實，沒有進化就是退步。伊朗過去10年能在亞籃扳倒大陸，主因就是本土球員競爭力一直在提升，人才源源不絕，職業聯賽實力精進，日、韓、菲都是如此。台灣年輕球員往往在22歲以前就被吹捧上天，身價因職籃暴漲三倍，但都沒有國際大賽歷練，更沒有經過實戰檢驗，這是本土球員不進則退大罩門。

名氣很高，人氣可用，但國際賽靠的是個人防守和控球實力，尤其是投籃穩定性更是基礎，才能凝聚出最佳團隊戰力。本土球員進步太少，薪資身價卻有2-3倍爆漲，這是致命退化根源。

3、歸化球員：從戴維斯到阿提諾，中華隊歸化球員能力就是場均20分、10籃板水平，很稱職，很努力，配合度很高，但這樣的規格和實力很難幫助中華隊脫困，突破現況，甚至拉高到足以擊敗日、韓、菲、伊朗、大陸層級。

中華男籃歸化球員阿提諾(左)在禁區、攻防、身高都能發揮最大牽制力和作用。 擷圖自FIBA官網

亞籃生態和世界籃球生態都在改變，所有國家都以本土職籃賽季為主，因此四年一次的亞運，競技檔次己經不高。今年亞洲盃也有一半以上國家都只有半數精英國手出賽，紐、澳最好也只是國家二隊，日本還有一半精英國手沒來，菲律賓這一隊了不起是國家三隊，今年亞洲盃四強沒有東亞國家，亞洲盃分量和競技等級，同樣在下滑。

中華男籃揮別過去迎向未來，並不樂觀，這條路還很漫長，我們還要經歷很多很多年低潮和努力，本土精英球員需要持續進化，教練也得更有料、更有責任感和擔當，一切都不容易。