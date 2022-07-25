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中職／同是天涯淪落人 羅力、德保拉來台重獲新生

聯合新聞網／ Ramos
富邦悍將洋投羅力拿下中華職棒生涯百勝，對一位原本在小聯盟打拚多年卻決定放棄棒球的球員來說，也是相當難能可貴的里程碑。 圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將洋投羅力拿下中華職棒生涯百勝，對一位原本在小聯盟打拚多年卻決定放棄棒球的球員來說，也是相當難能可貴的里程碑。 圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將洋投羅力(Mike Loree)上週對味全龍完成生涯百勝里程碑，繼謝長亨、勇壯、潘威倫之後，中職史上第4人、洋投第2人，在此，先恭喜羅力。

羅力來台發展前並無值得大書特書之處，不但沒上過大聯盟，小聯盟最高層級僅到2A，而且還只是短暫待過，即使在1A成績也很糟糕，1A累計防禦率4.67，反倒是2011年征戰美國獨立聯盟體系大西洋聯盟拿下投手三冠王，算是生涯一大亮點。也因為在大西洋聯盟表現亮眼，羅力獲得Lamigo桃猿青睞，只是，幾度邀請他來台但沒下文。

羅力在小聯盟、美國獨立聯盟、墨西哥聯盟打滾，但始終無緣上大聯盟，讓他大失所望，2012年夏天他已決定退休，當時才28歲，此時，Lamigo桃猿再度拋出橄欖枝，這回他老婆鼓勵他去亞洲職棒挑戰，於是簽約加盟，展開另一段奇幻旅程。

羅力加盟Lamigo桃猿中文譯名為「雷力」，2015年轉戰義大犀牛才更名「羅力」，前桃猿領隊劉玠廷曾說，2012年羅力是球隊贏得總冠軍大功臣，後來去韓國打亞洲職棒大賽，對三星獅先發繳無四死完封勝，是一名非常出色的投手；劉玠廷強調：「以中華職棒目前生態，環境競爭非常激烈，未來應該不會再有第二個羅力。」

羅力來台能表現這麼好，超過190公分的高大身材，加上犀利指叉球，即使球速不算頂快，照樣在中職大殺四方，羅力曾解釋，2010年6月在獨立聯盟球隊打拚，某天他進牛棚練投40球全是指叉球，無師自通，過幾天先發首次「試刀」效果出奇的好，從此對指叉球著迷。

2014年羅力與韓職新球隊KT巫師簽約，當時巫師隊只能打二軍賽，沒能等到2015年打一軍例行賽，羅力未獲續約，選擇和義大犀牛簽約，生涯拿過2次投手三冠王，累計拿到3座勝投王、4座防禦率王、4座三振王、2座投手金手套獎，絕對是近代中職表現最亮眼的洋投。

羅力在2015年重回中職後改加入義大犀牛，當年就拿下投手三冠王頭銜。 聯合報系資料照片
羅力在2015年重回中職後改加入義大犀牛，當年就拿下投手三冠王頭銜。 聯合報系資料照片

事實上，這幾年也有中職球隊想要挖角羅力，但他仍選擇留在富邦悍將，今年球季結束他應該可以集滿9年年資，明年繼續在中職戰場打拚，即使屆時已38歲，身手可能不復以往，但他本季防禦率才2.45，戰績3勝0敗，絲毫不見老態，如果明年他選擇繼續效力富邦悍將，球隊等於多一名洋投戰力。

中信兄弟王牌德保拉(José De Paula)上週與羅力同日、不同場登板先發，結果德保拉投5.1局失5分，無緣追平連3場完封的聯盟紀錄。

和羅力一樣，德保拉生涯前期也頗為悲情，2015年他效力洋基好不容易登上大聯盟，但只投1場就買單，因左肩骨刺動刀，原本洋基醫療團隊評估手術不複雜，術後即可正常投球，要他別擔心，結果，德保拉挨這一刀後，洋基火速釋出他。

德保拉足足養傷一年多，2017年到日本獨立聯盟討生活，他表示，到那裡當作復健賽在投，但真的不喜歡日本獨盟的日子，除了飲食不習慣，宿舍床位很小，搭巴士征戰一律當天來回，還得自己洗衣服，薪水也低，「為了能正常投球，我得在日本忍耐兩個月。」

後來德保拉離開日本，來到墨西哥聯盟投球，其實2019年他在墨西哥聯盟表現平平，總計先發18場，防禦率超過4.60，2020年他加盟中信兄弟，前5場先發全敗，防禦率高達6.44，如果球團失去耐心，直接洗掉他，可能就錯失一張未來王牌，還好德保拉夠爭氣，當年一舉拿下投手三冠王，隔年再拿到三振王和防禦率王，並完成年度MVP二連霸。

中信兄弟洋投德保拉同樣也是挑戰大聯盟失意的球員，來中職前兩個球季都拿下16勝以及防禦率王，本季甚至還投了3場完封，如果他願意長期在台灣發展，百勝對他應該也非難事。 聯合報系資料照片
中信兄弟洋投德保拉同樣也是挑戰大聯盟失意的球員，來中職前兩個球季都拿下16勝以及防禦率王，本季甚至還投了3場完封，如果他願意長期在台灣發展，百勝對他應該也非難事。 聯合報系資料照片

本季德保拉拿下7勝，防禦率2.44，送出102次奪三振，依舊有機會挑戰投手三冠王和年度MVP，中信兄弟能否奪回失去的總冠軍，德保拉是關鍵人物。

棒球專欄 德保拉 羅力 富邦悍將 中信兄弟 謝長亨 潘威倫

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