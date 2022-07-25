日職／海歸派轉戰新聯盟 BIG BOSS、城島最成功

廣島鯉魚隊在明星賽之前最後的系列賽大發神威，先在22日棒打養樂多守護神麥可高夫（Scott McGough），逆轉贏得比賽。23日又全場擊出22支安打，15比3大勝今年球季在中央聯盟獨走的養樂多燕子隊。廣島在明星賽前勝率5成，暫居聯盟第二名。這是廣島鯉魚隊繼2018年之後再度於帶著A級球隊資格進入明星賽，也是他們繼6月7日之後、相隔1個月之久再度累積1場勝多於敗的「儲金」。

秋山翔吾加入之後廣島隊13場比賽的戰績8勝5敗（※7月23日止），「秋山效果」慢慢浮現。尤其秋山翔吾在逐漸適應環境之後，連續兩場打出猛打賞，打擊率上升到2成8。雖然養樂多還是領先10場，不過這段期間拉近距離，加上秋山翔吾這名「超級刺客」的加入，讓養樂多將無法放鬆。

秋山過去在日本9年都是在太平洋聯盟的西武獅隊效力，這一次回到日本老東家西武也熱情向他招手，另外想要積極網羅他的是財力雄厚、另外一支來自洋聯的球隊軟銀鷹。秋山翔吾最後竟然選擇過去沒有淵源的廣島鯉魚隊，第一次到較不熟悉的中央聯盟打球，跌破眾人眼鏡，對於34歲的老將來說著實需要不小的勇氣。

過去從美國大聯盟返回日本發展的旅美海歸派之中，轉戰另外一個聯盟打球的野手，後來的發展際遇如何呢？

現任日本火腿隊監督的「BIG BOSS」新庄剛志無非是最成功的例子。2004年他揮別3年的MLB挑戰路，在一片驚嘆聲中加入日本火腿隊，不僅毫無適應不良的問題，第一個球季出賽123場繳出0.298打擊率、24支全壘打、79分打點的優異成績，幫助轉到北海道開墾的日本火腿隊打進季後賽，加上超高人氣，還為整個太平洋聯盟掀起一股旋風。2006年他實現了「札幌巨蛋滿場」、「日本一」兩大目標之後急流勇退，留給球迷無限懷念。

新庄剛志在美國職棒發展不太順利，但一回日本職棒後換到較不熟悉的太平洋聯盟，卻是還能大顯身手，最後在火腿風光退休。 2002 Upper Deck 球員卡

強打捕手城島健司2010年加入阪神也是讓大家相當意外，原因是他過去從大榮鷹時期開始就是球隊的看板人物，結果返日竟然與中央聯盟的阪神虎隊一簽就是4年合約。2010年他全勤出賽144場繳出0.303打擊率、28支全壘打、91分打點，差一點就幫助阪神奪冠。不過可惜他的好表現也只有這一年，隨後因傷出賽不多，2012年底放棄最後一年4億日圓年薪的合約，決定引退，只差163支安打就可以達成美日通算2000安的目標也只能飲恨。

岩村明憲於2006年底揮別養樂多隊，透過入札制度到美國挑戰，2011年返日之後與共同從美國回日本的松井稼頭央一起加入了樂天金鷲隊，引起極大的話題。不過岩村明憲初到洋聯嚴重水土不服，在樂天的兩個球季一軍只出賽103場，打擊率0.190、1支全壘打、14分打點，與過去在日本單季最多44轟的表現大相逕庭。岩村2013年相隔7年重返養樂多，再度回到中央聯盟，卻也因為年齡過大身手大不如前，2014年結束後引退。

2010-2013年間是阪神頻繁找旅美海歸球員的年代，2013年同時有西岡剛、福留孝介一起返國加盟。其中西岡剛過去是千葉羅德隊的明星球員，轉戰中央聯盟第一年就出賽122場，繳出0.290打擊率、4支全壘打、44分打點，表現比過去征戰央聯（中日龍）多年的福留孝介更好。不過西岡剛在阪神的6年也就只有第一年球季有及格表現，出賽超過100場。過去在洋聯動輒超過20盜、單季最多41盜的速度以及機動力到了央聯之後也大幅下降。