快訊

每日報數走入歷史！今新冠本土+137 之後周四公布一周統計

拿鐵比美式抗發炎效果翻倍？教授揭「咖啡加牛奶更有益」真相

「農業局完全知情！」殺狒獵人千字聲明遺憾還原經過

哪裡買？臭臭滴「皮蛋三明治」超狂 網驚：比看鬼片還恐怖

聯合新聞網／ 綜合報導
有一名網友表示，早餐新口味「皮蛋三明治」很不錯！ 圖擷自臉書
有一名網友表示，早餐新口味「皮蛋三明治」很不錯！ 圖擷自臉書

大家最常吃的早餐就是三明治，不管什麼種類的三明治，荷包蛋在當中是重要角色，但是現今蛋荒嚴重，不僅貴鬆鬆還很難買得到。有一名網友發文表示，早餐新口味「皮蛋三明治」很不錯！引發網友共鳴，並回應「這個狂」。

日前有一名網友在臉書社團「爆廢公社」上發文三明治沒有荷包蛋，那就夾皮蛋啊」，原PO表示，早上買了一個肉鬆三明治35元，雖然邊邊仍有一小條荷包蛋絲，但是原本會夾的荷包蛋被換成皮蛋了，新口味讓他感到新奇，還意外覺得「好吃」！

貼文一出，迅速引起熱烈討論，許多人都深有同感，表示「感覺很美味」、「讚！超級可以」、「還不錯ㄟ，一般都吃膩了」、「我會想買來試吃」、「感覺不錯吃誒」、「吃爆」、「皮蛋肉鬆，應該很厲害」、「再加個豆腐，就是皮蛋豆腐版的三明治了」、「老實說：我也想吃皮蛋三明治」、「哪裡買？」

不過，也有網友提出質疑「這黑暗料理吧？」、「皮蛋也不便宜吧？」、「成本更高了吧？」、「不是每個人都敢吃皮蛋」、「皮蛋完全不行太恐怖了，比看鬼片還恐怖」、「臭臭滴」、「鹹鴨蛋比較對味」、「那這樣鹹蛋也好像可以欸」、「前天新聞說最近會開始缺鴨蛋，會不會到時候連皮蛋都沒得夾」。

爆廢公社 皮蛋三明治

延伸閱讀

美景背後有悲哀…回鄉掃墓看見這幕如夢中 網笑：小心祖先在對面招手

都誰在買？好市多26萬98吋電視擔心釀悲劇 網劃重點：問題是價格

乾式熟成？好市多豬肉片長「藥瘤」超驚悚 網群罵：快拿去退貨

她婚後被迫住婆家 原來未婚夫「精華被前女友吸乾」曾買房送前任、存款也沒了

相關新聞

哪裡買？臭臭滴「皮蛋三明治」超狂 網驚：比看鬼片還恐怖

大家最常吃的早餐就是三明治，不管什麼種類的三明治，荷包蛋在當中是重要角色，但是現今蛋荒嚴重，不僅貴鬆鬆還很難買得到。有一名網友發文表示，早餐新口味「皮蛋三明治」很不錯！引發網友共鳴，並回應「這個狂」。

蛋價翻倍 高雄早餐業揚言抵制

「還給我們合理的蛋價！」全台缺蛋問題延燒，高雄市卅幾家早餐店家昨泣訴生意變差、快繳不出貸款，擬串聯全台業者拒用雞蛋、抵制...

蛋價翻倍高雄早餐業醞釀串聯100多家業者抵制 預計下周一「起義」

蛋荒難解，高雄市議員鄭光峰昨天陪早餐店業者開記者會，擬串聯全台業者拒用雞蛋、抵制蛋價，停賣荷包蛋、蔥蛋、蛋餅等製品至少7...

蛋荒下的社區小雞舍價格不漲 南投珠仔山賣蛋年收近10萬

南投埔里珠仔山社區去年打造「五星級」雞舍，友善放養蛋雞，由社區銀髮長輩擔任照顧者，讓他們動手照料雞隻，減緩高齡退化，而小...

蛋價飆漲…需要蛋白質改吃毛豆？ 中醫師、營養師都支持

台灣缺蛋荒難解、蛋價飆漲，許多民眾要每天吃蛋補充蛋白質，台南新市農會看到商機，推出「比雞蛋更優的蛋白質」的毛豆促銷、吸引...

【總編開箱】陳吉仲撈過界當起經濟部長 只為蛋荒添亂

台灣這波史無前例的蛋荒，農委會主委陳吉仲一再跳票的保證，也已毫無公信力可言。陳吉仲擔任農委會主委4年多，把台灣的農業搞成什麼模樣，早已無待多言，最近他還撈過界當起經濟部長，進口雞蛋都由農委會統一調度、分配，符不符合政府補貼條件，也是農委會說了算，完全違反市場機制與自由貿易的精神。問題是，這種一再干預市場與價格的作法，能夠讓蛋農增加產蛋意願，還是只是讓蛋荒更加無休無止地蔓延下去？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦