哪裡買？臭臭滴「皮蛋三明治」超狂 網驚：比看鬼片還恐怖

大家最常吃的早餐就是三明治，不管什麼種類的三明治，荷包蛋在當中是重要角色，但是現今蛋荒嚴重，不僅貴鬆鬆還很難買得到。有一名網友發文表示，早餐新口味「皮蛋三明治」很不錯！引發網友共鳴，並回應「這個狂」。

日前有一名網友在臉書社團「爆廢公社」上發文「三明治沒有荷包蛋，那就夾皮蛋啊」，原PO表示，早上買了一個肉鬆三明治35元，雖然邊邊仍有一小條荷包蛋絲，但是原本會夾的荷包蛋被換成皮蛋了，新口味讓他感到新奇，還意外覺得「好吃」！

貼文一出，迅速引起熱烈討論，許多人都深有同感，表示「感覺很美味」、「讚！超級可以」、「還不錯ㄟ，一般都吃膩了」、「我會想買來試吃」、「感覺不錯吃誒」、「吃爆」、「皮蛋肉鬆，應該很厲害」、「再加個豆腐，就是皮蛋豆腐版的三明治了」、「老實說：我也想吃皮蛋三明治」、「哪裡買？」

不過，也有網友提出質疑「這黑暗料理吧？」、「皮蛋也不便宜吧？」、「成本更高了吧？」、「不是每個人都敢吃皮蛋」、「皮蛋完全不行太恐怖了，比看鬼片還恐怖」、「臭臭滴」、「鹹鴨蛋比較對味」、「那這樣鹹蛋也好像可以欸」、「前天新聞說最近會開始缺鴨蛋，會不會到時候連皮蛋都沒得夾」。