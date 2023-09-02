太魯閣號事故車廂又現遺骨 台鐵致歉

遺留物94件 將交由家屬認領

停放在台鐵富岡機廠的太魯閣號撞車出軌事故車廂，前天被發現疑似死者頭蓋骨，令家屬痛心。桃園地檢署、鐵路警察局及鑑識人員昨天到場勘驗第七、八節車廂，蒐證發現更多疑似人體遺骸碎片，統計共十八片及牙齒兩顆，送法務部法醫研究所做ＤＮＡ鑑定；另有非車廂物品共九十四件，交台鐵局造冊辨識，再由家屬認領。

杜微：只做保存 台鐵會彌補

交通部長王國材承認這是很大的疏失，也承諾會全力協助讓遺骸、遺物回到家人身邊。台鐵局長杜微昨天則是公開向家屬致歉，指台鐵只做保存，卻疏於其他更重要的事，會趕快彌補，並感謝第一時間發現疑似遺骸的「太魯閣的眼淚」發言人王薇君。

檢警鑑識小組、台鐵局昨天在事故列車展開地毯式搜索，陸續從第八節車廂前排座椅堆及中段座椅區找出多塊疑似骨骸，也在兩節車廂清點出九十四件遺留物，物品包含鞋子、衣物、手機、眼鏡、雨傘、皮夾、手表、毯子及3Ｃ等物品，還包括電動代步車。

出軌事故當時由花蓮地檢署偵辦，近日履新的主任檢察官蔡勝浩表示，這起重大事故造成慘重傷亡，當時情況混亂緊急，不只承辦檢察官、警方，運安會也派人到現場勘驗，當時都請警方全程錄音錄影拍照，做成勘驗筆錄，相信參與人員都是盡心盡力。

花檢表示，若確認是人類遺骸，待車廂所在地的桃園地檢署報驗調查，花檢靜待調查結果再來因應。

太魯閣號事故遺骨 製表／都會地方中心

罹難者家屬批荒唐離譜至極

太魯閣號事故發生至今已兩年多，這兩天在事故車廂又找到疑似罹難者遺骸，罹難者家屬直批台鐵荒唐離譜至極，且家屬至今還未走出傷痛，這件事讓他們情何以堪，怎麼對死去的親友交代？

王國材：流程中疏忽要檢討

王國材坦言，現在才發現車廂中還有遺留的牙齒、頭蓋骨等，導致罹難者無法入土為安，的確是很大的疏失，對罹難者非常不敬；當時台鐵處理原則是全車原狀保留，沒有在車廂內做第二次處理，會亡羊補牢，全面改善。

王國材說，先前他到現場看車廂的確很凌亂，但罹難者遺骸沒有清理乾淨，這是很嚴肅的事情，牽涉到救護、檢警、運安會、台鐵等，流程中有疏忽的部分要趕快檢討。

日教授：沒有檢查難以理解

隨同ＪＲ西日本鐵道參訪團來台參加研討會的日本關西大學教授安部誠治質疑，事故發生兩年多了，居然還在車廂發現遺骨，在保管過程中難道都沒有檢查嗎？這是難以理解的事情，台鐵與政府都有責任。致力ＪＲ西日本鐵道改革的福知山線事故罹難者家屬淺野彌三一則批評，「台鐵真的輕視罹難者的尊嚴」。