【專家之眼】疫猶未盡：微解封下文化振興好難

自從7月27日起降為二級警戒後，本以為被重創的餐飲、百貨、影視、文化、娛樂等消費性及生活產業都能綻露曙光，但是在無法清零的狀態下，「降級不解封」對民生娛樂產業的幫助並不大，民眾對於非民生必需品的實體消費習慣仍難恢復，國家公園等戶外空間的開放，還是多數民眾降級後放風的首選。

相較之下，那些以「密閉空間」為主的消費環境，就算降級仍然有群聚風險，即便營業場所嚴格把關，但多數民眾仍處於疫情焦慮的狀態之下，部分開放的文化娛樂場所幾乎難有復甦跡象，最明顯的例子就是電影院業者，在降級後的首個周末，狀況似乎也不樂觀。

電影院放映廳的閉密性與密集性，就算是降載人數並採梅花座的交叉座位排法，仍有通風困難的問題。再就實際座位數來看，許多影城都以中小型影廳為主，有的小廳只有70幾個座位，每廳100人左右的更是主流，其他以200多人甚至達3、400人的大廳並不多。若以普及的百人院廳來說，用上述的降載及梅花座交叉排法，一廳能排上20個人已經緊繃。

再加上許多影城都在百貨購物商場內，但購物商場屢屢傳出員工或顧客確診，影城也偶有確診足跡，民眾幾乎不敢看電影。密閉空間的問題，也同樣出現在文化娛樂產業，包括表演藝術、流行音樂等各類型劇團演出等，這些業者都因為表演空間的限制，成為疫情下的重災區產業。

眼見藝文界災情慘重，文化部因應降級也放寬展覽場館人數上限，表演場館可採間隔座，而部分地方縣市已經研擬相關的「賑災方案」，像是高雄市提出「後疫文化振興協力計畫」、台中市政府採「穩健式解封」以推動藝文產演。可是，民眾連看電影都不敢，哪有心思去看表演呢？對於文化產業來說，還身處在疫情嚴峻的時代，要談「疫後」，可能還早。

於此同時，原定6月份舉辦的32屆金曲獎頒獎典禮已經延後至8月21日，金鐘獎預定為10月2日，而金馬獎則是11月27日，同樣有密閉空間群聚風險的三金典禮，文化部跟承辦的電視台應該都已經傷透腦筋，而這些問題對藝文產業來說都是辛苦的日常。

文化部能讓典禮延期，但是業者每天都是抱著現金在燒，要談疫後振興，不如堅持「持續賑災」，不能因為降級就忽略這些仍在深谷的文化工作者，否則，能有多少藝文團體跟業者能撐過寒冬呢？

政府千萬不要誤解了，以為「降級不解封」就能讓逼近窒息的民生娛樂產業有所復甦。降級以來，真正改變的只有讓大量勞工從居家辦公重回工作地點，娛樂文化類業者仍然是一片死寂。唯有早日讓全民脫離疫情焦慮的困境，願意出門消費散心才行。

傳說中的「報復性消費」，這些業者等的好苦啊！

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