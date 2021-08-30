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開學大作戰 新北市議員關心瑞芳國小防疫準備

觀天下 / 記者李嘉文／瑞芳報導
新北市議員林裔綺到瑞芳國小關心學校的開學防疫準備狀況，要讓家長可以放心，也提供最安全的環境給小朋友上課。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員林裔綺到瑞芳國小關心學校的開學防疫準備狀況，要讓家長可以放心，也提供最安全的環境給小朋友上課。 圖／觀天下有線電視提供

暑假即將結束，學生就要開學了，疫情雖然已經趨緩，但是學生開學的防疫準備還是不能鬆懈，新北市議員林裔綺今(30)日就特別到瑞芳國小關心學校的開學防疫準備狀況，對於防護面罩、用餐隔板和快篩試劑等各項防疫物資的需求，要讓家長可以放心，也提供最安全的環境給小朋友上課。

瑞芳國小學務主任黃俊憲表示，非常謝謝市議員林裔綺的支持和關心，校方會盡全力做好防疫作業，但也須請家長及小朋友協助落實防疫措施，目前配合新北市政策，上、放學時段家長不能入校，校方也做好新生分流，讓小朋友可以安心到校上課。

市議員林裔綺表示，瑞芳國小非常貼心，已經做好萬全的準備，環保局也已完成全校的清潔消毒，在各項防疫物資的準備也都非常的周全，9/1開學後，小朋友一定會有非常安全和健康的環境上課，但也請小朋友一定要做好個人的防護措施，帶口罩勤洗手，確保自身的清潔。

瑞芳國小指出，開學的放疫準備都已完成，老師也均已經完成第一劑的疫苗注射，環保局也已到校完成清潔消毒的工作，請家長放心，學校將提供非常安全的上課環境。

瑞芳

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