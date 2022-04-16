【專家之眼】失意抑或失憶—嘆飛虎隊80周年

今年是抗戰時期美國援助中國抗日成立空軍飛虎隊80周年，兩岸都分別舉辦紀念活動，但台北與北京黨政高層與官方重視程度確實是存在著差異，同樣兩岸社會回應狀況，更是顯現出人情冷暖世態炎涼確實不假。

特別是北京外事部門將飛虎隊紀念活動視為拓展對美外交重要項目，早在2021年11月，就由美中航空遺產基金會在舊金山舉辦中美飛虎隊80周年圖片展；隨後更由中國人民對外友好協會，在去年11月16日在北京舉辦飛虎隊來華抗戰80周年紀念活動，為今年紀念活動先行譜出序曲。

而最讓各方矚目之紀念活動，則是4月9日在華盛頓美國國家航太博物館（Smithsonian National Air and Space Museum）所舉辦之「Remembering Heroes《銘記英雄》—紀念飛虎隊八十周年及二戰時期美國援華空軍歷史圖片展」之開幕儀式，由中國大陸駐美大使秦剛出席，在講話時穿著飛虎隊夾克，但卻刻意抹去背部中華民國國旗與相關圖案，不但在政治上是大吃豆腐，更是徹底謀殺中國與美國合力對抗日本之真正歷史。

面對此種難堪情境，綠營政治人物是見獵心喜，立刻開始用來質問中國國民黨為何對此未曾表態，在竊笑自喜對著藍營逼宮並藉勢將軍之餘，卻忘記到底現在誰是執政黨，到底該表態的是中華民國政府，抑或僅是中國國民黨？誠然中國國民黨隨即發表聲明表達立場，但台灣社會卻未從其中警覺到多項危機正在浮現。

首先要提醒，此等紀念活動美方參與程度絕對是重要指標，特別是美國空軍或是國防外交界退役或離職高階人士，其絕對不會不理解飛虎隊真正歷史，但若是其無視北京刻意忽視與抹殺中華民國在此段歷史之正統地位，並且願意配合出席此等活動時，這就代表中華民國在過去幾十年來，在台灣整個政治翻騰過程中，已經讓許多歷史正當性，在美國社會受到否定與背棄。

當前政府又無視於飛虎隊在對美外交上之重要性，只知拚命切割與中國抗日歷程相關歷史，未來此種趨勢恐怕會難以挽回。特別是北京運用統戰，將中華民國與美國合力抗日歷史，轉化詮釋成抗日戰爭美國飛虎隊與中國軍民共同浴血奮戰，在偷梁換柱過程中，徹底掠奪原先中華民國對美外交能夠靈活運用之專屬資產。

其次就要指出，對美外交是中華民國極度重要面向，假若綠營真是要謀求台灣獨立，亦必須妥善經營對美國關係。而外交工作掌握狀況先知快報極度重要，本次在華府公開舉辦飛虎隊紀念活動，駐美代表館處難道會事先毫無所悉，特別是受邀參與此等活動人士，不論其與飛虎隊具有任何淵源，難道與我駐美單位從不往來，我方對美情報工作會被蒙在鼓裡到如此不可思議地步嗎？

檢視所有台北黨政聲明與表態，都是事後被動因應事態發展，為何不能在活動舉辦前就事先表達立場，預設停損止血護欄？究竟是綠營政府當前駐美政務官員對此毫不在乎，抑或是駐美館處掌握美國政情與社會脈動有所疏失？這是危機更是警訊，吾人必須加以重視！

究竟當前台灣社會藍綠政黨是失意而失憶，抑或是失憶因而失意？在政治競爭中落敗，因為無法掌權而情感失意，最後變成喪失為正統性奮鬥之意志，只為政治票房選戰利益而媚俗，自然就必須在面對歷史事實時選擇失憶，透過迴避歷史記憶來尋求政治告解；但在此過程中卻產生惡性循環，因為不重視傳統價值與基本信念，當不再堅持政治信仰喪失黨魂，必然產生更嚴重之歷史失憶現象。

但切割歷史將會產生更大風險；《左傳•成公十三年》：「國之大事，在祀與戎。」輕視以往曾經與美國並肩作戰之歷史淵源，卻想要討好拉攏其作為未來安全保障，請問在邏輯上是否存在著矛盾？

為何要重視老兵退俸不打折扣，就是要讓目前在執干戈以衛社稷者，能夠感受到國家對其待遇承諾絕非空話；為何要嚴肅面對以往同盟戰友經歷，熱忱紀念戰場以鮮血所書寫歷史，絕對是有其道理存在。

美軍與中共曾經在戰場上直接交鋒，但卻能夠共同紀念飛虎隊歷史，對於積極於切割特定面向歷史，但又刻意透過杜撰美化某些殖民惡行之台灣社會，究竟能夠有何種啟發與警訊？對於刻意選擇失憶者來說，恐怕唯有未來在政治現實前更加失意，才會喚醒那些惡意扭曲歷史記憶之可悲靈魂吧！