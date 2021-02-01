【專家之眼】蔡對內神勇 對外軟弱只能共赴「晶」難？

繼日本經濟產業大臣梶山弘志二十六日在內閣會議後證實，日本政府已和汽車產業合作透過日台交流協會要求台灣政府推動半導體產業以解決「汽車晶片」嚴重缺貨的問題。此外，美國、德國等各主要汽車生產國也紛紛要求我國協助解決全球「車用晶片荒」的危機。蔡英文政府已允諾協調台積電等半導體廠商「共體時艱」。

別看蔡英文政府在國內一向很都神勇，又是強行開放美國萊豬進口，又是關閉中天電視第52新聞台，但面對來自美、日、德等國的壓力，卻ㄧ下子變得軟弱起來，只會全力配合加速供貨，不敢說半個「不」字。

從新冠肺炎疫情開始，蔡英文政府就對內不准人民郵寄少量口罩給海外親友，但卻免費寄送大批口罩給邦交國與友好國家，大玩「口罩外交」，可謂「急人之難，甚於己難」，受惠國一句「感謝」就再也沒有下文，有如船過水無痕。

這次，蔡政府又本著「人飢己飢，人溺己溺」的精神，決定加速對美、日、德等國加速提供「車用晶片」，以「晶片外交」與這些國家共赴「晶」難。

去年八月，川普政府的衛生部長阿查爾來台訪問順便推銷萊豬，不知是溝通不良還是美方哄騙我方，蔡政府上下一口咬定進口萊豬不僅有助於洽簽台美「雙邊貿易協議」（BTA)，而且還可進一步幫助我國與國際接軌。外交部與經濟部更是大吹特吹進口萊豬可讓台灣更有希望參加「跨太平洋不斷進步夥伴協議」（CPTPP)。結果，人民被川普政府所騙白白吞了萊豬，蔡英文政府又被美國所騙白白進口了萊豬。

川普政府對蔡政府是連哄帶騙，拜登新政府則更狠，新財政部長葉論乾脆說清楚講明白，在可見的未來，台灣不用癡心妄想美台洽簽BTA了！

現在為了美國三大汽車廠「車用晶片」缺貨，拜登新政府譽定二月四日由國務院助卿穆雷（Matt Murray)與商務部副助理部長史特芬斯 （Richard Steffens)與我國經濟部長王美花進行視訊會議，台積電、聯發科等台灣晶片大廠也將與會，討論解決之道。

根據經濟部初步協調結果，台積電願意以「最急件」(Super Hot Run)方式，加速生產車用晶片。一般來說，生產流程從開始到結束需要40-50天，但如以「最急件」方式生產，就可縮短至20-25天。不過，大多數晶片廠商都不願以這種方式生產，因為機器耗損率高、即使採購廠商願多付佣金但利潤也不高、成本增加且可能違反勞基法。

更重要的是，國際上講究的是實力，我國晶片廠商群雄並起，這就是我國的硬實力。

因為我國在「車用晶片」有其他國家無法比擬的實力，其他強國才對我國趨之若鶩。

這時，就是論斤兩、談價碼進行「交換」（quid pro quo）關係的最佳時機。所謂「天予不取，其咎在彼」。

如果蔡政府還以為用「晶片外交」可以取得美、日、德等國的好感，而不先談好條件，留下白紙黑紙的政府協議或正式文件，恐怕不免繼開放進口萊豬之後，再度為外國所騙。

要看對內危害人民食安、壓制言論自由的蔡政府是趴著門檻狠，還是能對外爭主權，端視美國在這次視訊會議後是否改變美台BTA的立場、日本是否能主動拉攏友邦幫台灣參加CPTPP，以及德國是否能以「最急件」方式幫我國取得COVID-19疫苗。