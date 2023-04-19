藝能女神的造型師上海嫁來台 求職受挫「你能力太好我們請不起你…」

賤賤是中國藝能界當紅的時尚造型師，因為結婚搬來台灣後，耀眼的學經歷卻因工作環境和地域認知差異，變得一文不值。身心靈的高壓，誘發自體免疫系統疾病，和多囊卵巢症候群的發作，靠著勤奮跳繩、重訓，找回自在人生。

賤賤接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享來到台灣打拼的心路歷程，她用一句話形容「30歲之前我為別人設計演出服，30歲後我為自己設計肌肉服」

學生時間就展現耀眼才華

賤賤是上海人，畢業於中國藝能界無人不知的「上海戲劇學院」，迪麗熱巴、李冰冰、胡歌等大明星都是校友，賤賤所就讀的舞台服化專業，每年只招15個學生。

她喜歡做幕後工作，還是學生時期時她的服裝設計作品，就已上過中央電視台CCTV、雜誌，也曾跟很多大品牌合作，為他們拍攝形象海報、廣告等。

在中國，賤賤曾擔任過電影的藝術指導、奢侈品牌的櫥窗陳列師、時尚雜誌的服裝編輯、彩妝師、平面&插畫設計師、劇場的服裝設計等，職涯生活亮眼備受肯定，更是許多藝能女神的造型師。

後來，賤賤結識了從台灣到上海工作的老公，「我們都喜歡自由，他就像這個世界上的另一個我一樣，也正是因爲這樣，跟很多人不同的是，婚姻對我們來說，不是牢籠而是自由！」

為了愛，賤賤決心忍痛割捨正在起步的事業，和老公一起搬回台灣生活。

然而，對時尚造型工作來說，人脈的累積很重要。因為結婚搬來台灣後，她的學、經歷卻變得一文不值。

「小時候追台灣流行長大的，我很喜歡冒險，一直對台灣很好奇，也一直都很有自信，想著自己會做很多事不怕沒工作，也做好壓低再出發的準備，沒想到…」

來台灣第一個月，她就拿到了27場的面試機會，已經做好先求有再求好的準備，但面試時卻都沒有錄取。

「不是說你能力太強、怕你大材小用，我們請不起你，就是你要來就只能接受領很低的薪水，還有質疑你看不懂繁體字，無法和人溝通…」

10年前，賤賤26 歲，第一次來台灣，因為找不到工作，初期只能兩岸跑，有工作就回大陸，或在香港、瑞士等地工作。她在台灣不認識任何人，找工作的不順加上必須適應新環境，不服輸的個性引發高度壓力，就這樣賤賤生病了！

兩種女生最怕得到的病

「我比任何人都清楚知道，要瘦下來有多難！」賤賤表示，27歲時發現得到兩種女生最害怕的病，分別是自體免疫系統疾病，和多囊性卵巢症候群。

自體免疫系統疾病會導致嚴重過敏，皮膚和關節會出搔癢疼痛，不能曬太陽，到戶外必須全身都包起來，「自己的工作跟美有關，但臉卻是爛的，我很愛漂亮，皮膚出現這樣的狀況，真的無法接受！」

要讓身體保持健康狀態，飲食要非常注意，生活作息必須穩定規律、沒有壓力才有辦法控制病情。然而賤賤的工作必須四處奔波，甚至長達兩個月無法回家天天關在劇組，只要戲劇一開機，就沒有白天和晚上分別無法休息，病情不斷惡化。

為了控制病情，賤賤只能定期跟醫生拿藥，但她思索「我不能一輩子，都靠這些藥去支撐！」想要挽回健康，她第一次踏進健身房，開始接觸到重訓，也極度控制飲食，幾乎沒有外食，都是自己帶便當。慢慢地，身體發炎狀態不再反覆發作，後來也成功斷藥。

疫情封鎖愛上跳繩

新冠肺炎疫情後，飛行及隔離政策對賤賤的生活和工作，造成很大的打擊，就連去健身房運動，也變得不那麼的容易。她在網路上發現跳繩這項運動，時間短、效率高沒有場地的限制，自從開始跳繩後，體脂肪就從原本30+%，一直到現在15-16%，所有病痛也因為這些年的規律運動而好了。

後來，賤賤把跳繩融入重訓，僅僅一年多的時間，發現原來自己也可以變得那麼漂亮。這個世界上，很多事本來就是不公平的，你去努力不一定會有回報，但唯獨減肥是這個世界上最公平的事，因為只要你願意付出，就一定會有收穫！

以前的她喜歡時尚，愛買奢侈品，也是因為工作的關係很愛亂買衣服，每個月都會花很多錢買衣服、買鞋、買包。運動後，現在衣服越買越便宜，只穿基本款的T恤加瑜珈褲，就很好看，省下了非常多的治裝費。

正是因為這樣的改變，賤賤開始經營跳繩健身的YouTube頻道（時尚健人），希望可以幫大家製作「皇帝的新衣」，鍛鍊結實身材。她也發現自己對跳繩的熱愛，在Instagram教大家花式跳繩和跳繩減肥方法，認很多台灣的繩友，人生燦爛。

恭喜身處逆境的你

賤賤說，最初來到台灣，最重要的原因其實是為了自由，想遠離家，離開父母的管控和被封的牆，雖然就業環境不如意，但是她一直都很愛生活在台灣。

工作上，賤賤沒有走父母期待中的人生路，但至今她也沒後悔過自己的選擇。也許有人可惜她為先生犧牲自己，但「我願意先成就他，我愛的人發展的好，也是我發展的好。」

透過有肌勵，她也想鼓勵更多人：

老天給你關上一道窗，就會幫你開一扇門，只要明天太陽可以升起來，我就相信，我也可以過得很好。人生就是一段旅行，路途中好的壞的肯定都會有，如果深處逆境中，那就恭喜妳，已經在走最艱難的一段路了！

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