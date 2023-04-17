牽小S手的天菜鮮肉是他！棄台積電高薪走演藝圈 台大學霸要帶父親遺願闖天下

「小S旁邊那個小鮮肉是誰？跪求IG！」那一天，朱天宇在金曲獎牽著小S走紅毯，180公分的俊帥外表引發全網暴動。爆紅的他幾日後就遇父親猝逝噩耗，他忍痛帶著父親遺願向前行：要用善良幫助更多人！

朱天宇接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享台大物理系碩士的學霸，為何揚棄台積電高薪工作，勇闖演藝圈逐夢的歷程。

跟著單親爸躲債搬七次家

朱天宇表示，小時候父母離異，他和妹妹跟著父親一起生活，但父親生意周轉不靈公司倒閉，全家人為了一直躲債搬了七次家，經濟狀況相當窘困。

「我很自卑，看到其他朋友都在開花結果，我卻在凋零。一個人會喜歡一個偶像，是因為想成為那樣的人，我希望有一天可以有人看到我，我想讓自己更努力，成為更多人的榜樣！」

朱天宇想進演藝圈，國中想讀華岡藝校被否決。父親認為，未來好好找個可以賺錢自給自足的工作，比較腳踏實地，還請老師說服他，臉部條件不適合上妝讓他死心。他轉而拜託父親讓他學鋼琴，希望至少能有才藝在身。

當時他不愛念書，學業成績不佳，父親開出高標準條件，只要他能夠考全校前十五名就可以學鋼琴。結果，總是成績吊車尾的他，竟然考上全班第三名、剛剛好是全校第十五名。

他興奮的跑回家通報好消息，但其實，家裡經濟根本無力負擔學琴費用。父親有些難堪的，開心孩子拿下好成績，卻也只能搖搖頭，無法應允學琴的要求。

從此，他知道現實和夢想間，只能選擇現實，深深埋藏表演慾望，奮力讀書，一路半工半讀，最後取得台大物理系碩士學位，更以在半導體領域的優異研究，獲得直接進入台積電工作的機會。

不想30年後後悔

工作期間，他接到12天的服役兵單，當兵期間他努力思考自己的人生，寫下人生想做的30件事，赫然發現夢想清單內只有一件事是打勾的，就是進台積電幫家人賺錢，其他全是跟演藝圈相關的，包括拍電影、拍廣告、拍MV等。

「為什麼我這十幾年來都沒有忘記我的夢想？為什麼我好像有了全世界，卻有一點不開心？還有更想做的事？」前半段的人生很努力完成家人的期望，但他不願意在30幾年後，後悔為什麼一輩子都沒有做想做的事，決心提出離職。

去年2022年2月，25歲的朱天宇離開待了半年的台積電穩定工作。他告訴主管，想出去闖演藝圈，「想讓更多人看到我，能夠影響更多人，因為我而變得更好更有能量。」

在台積電離職往演藝之路邁進時，家人與友人有諸多的不諒解「台大碩士、台積電上班，你還有哪裡不滿足？」但他透過真的瞭解自己想要的是什麼，調整心態，去面對挫折，咬牙堅持擇己所愛，也愛己所擇。

沒有知名度、沒有相關背景、沒有人幫忙，甚至連作品集都沒有，朱天宇只能從零開始自己摸索，從參加學生製作開始、到努力上表演課、接廣告，起步慢，更有努力向前。

他曾徵選一檔啤酒廣告，要選五個演員，「我發現，其他人都是好看的人類，我只能鼓勵自己，我耐看好相處啊！」直到定裝都不知道角色內容，直到拍攝前一天才發現自己被選為主角「其實我沒有想像中那麼差。」才開始重拾信心。

讓他一夕爆紅的，是2022年7月他擔任第33屆金曲獎禮賓模特兒，負責牽小S走紅毯，雖然只是在鏡頭前短短曝光的幾秒鐘，高顏質和180公分高的俊帥外表，立刻抓取群眾目光。

承繼父親遺願繼續努力

好不容易等到被看見的機會，金曲獎過後沒多久，大量邀約、訪問等工作機會陸續上門，但朱天宇的父親卻在此時驟逝。

「我爸很善良，是那種只要看到街友，就會默默買一個麵包放在他身旁的人。他總是教育我，要善良、要幫助別人，雖然他來不及看到我成功，但我想帶著我爸的精神和力量，繼續闖下去。」

過去朱天宇就有運動的習慣，父親過世後為想轉移悲傷的注意力，一部分也想看到自己更多的蛻變，他努力到健身房做重量訓練，跟著教練兼朋友健身，感受到健身可以是件快樂的事，前後搭配飲食與堅持鍛鍊，成功增肌5公斤，也讓身心靈都跟著變強壯。

他夢想中的未來，是可以站上金馬獎舞台，跟大家說自己的故事，有夢就要去追，一路上不被看好，不管別人怎麼說，都要持續闖下去。

不要因受過傷就不敢追夢

「你問我，放下一切不害怕嗎？其實我很害怕，但我更怕安於現狀」朱天宇表示，成長過程一路都很苦，但他不怕吃苦，只怕有夢想不敢去做。

先把自己本分做好，就會被看到，運氣是留給準備好的人，運氣是公平的，關鍵在於運氣輪到你的時候，你有沒有準備好。他希望透過自己的故事，幫助更多需要幫助的人，讓那些正在掙扎的人們，知道他們並不孤單

透過有肌勵，他也想鼓勵更多人：

一路以來我們都受過很多傷，也許因為這樣不敢追夢，但是我們一定有能力可以實現夢想。不管你現在在什麼路上，不要讓別人輕易定義你的價值，你是獨一無二的，你的成功取決於你的熱情與態度，而不是別人的眼光！

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