黑暗榮耀真實版 她登上東京全馬賽事，用變強、變美來華麗復仇

黑暗榮耀裡的女主角，因為遭校園霸凌總會被某些情景觸動而恐懼崩潰；對梁立芳來說，幼年被霸凌的夢靨，也一直影響到她長大成人。為了不再讓霸凌陰影控制，她決心變強、變美，挑戰東京42公里全程馬拉松，為自己華麗復仇。

保護同學卻成被霸凌者

梁立芳接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，表示她從小體弱多病、常因低血壓暈眩，但過往在市區學校就讀時，一直不覺得自己和別人不一樣，同學相處也都很和睦。

後來，她從市區國小轉到鄉下小學，班上一名練跆拳道體型粗壯的女生，總是帶隊欺負班上另一名弱小的女生，梁立芳發揮正義感，請對方不要這樣做，卻引發對方不滿，從此梁立芳成了被霸凌的對象。

梁立芳回憶，當時同學會把昆蟲放到她的衣服後面，看她因為驚嚇尖叫暴哭，一群人卻在旁邊捧腹大笑；或是用石頭丟她的頭，導致受傷流血，卻質疑梁立芳「你為什麼不閃呢？」

後來，霸凌狀況越益嚴重，學校主動通知父母到校，請同學跟梁立芳道歉。但霸凌事件並沒有結束，只是由明轉暗，透過言語、各式排擠讓梁立芳掉落一次又一次的地獄生活。

霸凌事件在梁立芳心上留下很大的傷「原來我是這麼弱小的人！」一直希望長大後可以變強大，想要變一個更堅強的、不要輸別人的強者。

轉移被霸凌惡夢

梁立芳指出，之所以開始培養運動習慣參加路跑，是因為開始工作後，曾經要好的女同事有意無意的排擠，她被刻意孤立，讓小時候因為轉學被霸凌的惡夢重生，決定要轉移目標，把重心放在自己身上。

2020年初，為了第一場鼓起勇氣報名的10公里路跑活動，梁立芳正式啟動練跑機制。然而，性急且求速成的她，在揠苗助長的狀態之下，把自己弄傷了。當時沮喪到谷底的她，眼睜睜看著身邊的人陸續分享完賽的喜悅，只能撫著疼痛的雙膝，歷經了數月行動困難的無力感。

「當你的能力，還駕馭不了你的目標時，那你就應該沈下心來歷練。」痛定思痛之後，梁立芳隔年打掉重來，即便很慢很慢，也不要輕易回頭。

「猶豫是對自己太客氣」不論多晚、多黑的夜晚，梁立芳告訴自己，一但著裝了、跑出去了，最低限度也一定要跑3K。

2021年，遇上了新冠肺炎，跑不出去的日子，她靠瑜珈維持一定的身體素質，待年中開放配戴口罩外出後，學習如何在酷暑之下，戴著口罩換氣，期間也報名了2場線上路跑活動，小小自我測驗一番。

後來，梁立芳的同事推坑她報名2021年底的台北馬拉松半馬，隨即陸續展開了壓力山大的晨跑、雨天晨練、21K初跑，對於假日慣性晚起、體質又畏寒的她而言，簡直逼人逼出汁來，最後終於以2小時14分完成台北馬拉松。

買了好跑鞋就出國跑步吧

2022年6月，梁立芳剛結束夸父追日跨夜接力賽北台灣場，為了在人生里程碑上進階，決定報名長榮馬拉松全馬（2022年首辦）。朋友帶她去挑選夢想跑鞋，女店員鼓勵她「妳買這麼好的跑鞋，卻只跑一場全馬，不覺得可惜？推薦妳參加一場海外馬，日本的先。」

梁立芳於是把「東京馬拉松」放在人生夢想清單裡的重點項目，報名後也順利中籤。

在備賽東京馬拉松前，梁立芳先再度征戰夸父追日西台灣，體驗跨夜接力賽的團隊互助，但後來因膝蓋負荷不了鯉魚潭水庫的急升急降，二次傷害又找上了她。

當時她也面臨失婚、搬家跟梳理情緒，疏於練習抱傷參加，導致在10月24日的長榮馬拉松在30公里處就慘遭關門。這樣，真的可以去跑東京馬拉松全馬嗎？

「妳最遠跑過42了嗎？」「妳打算用走的喔？」「真心佩服妳的樂觀。」梁立芳說，她沒有退路，一想到東京馬拉松貴為世界馬拉松大滿貫WMM（World Marathon Majors），就算憑藉一己之力，也要以「玩」賽為藍圖去鋪路。

所幸一線曙光出現了，健身小白的她為了在三個月後出賽，就近找到了同樣樂觀其成+熱忱爆表的教練，展開了一週約莫3至4小時的肌力訓練，加上2小時瑜伽伸展，肌肉疲勞的時候也幸虧教練懂得運動按摩，適時讓緊繃肌肉獲得及時舒緩。

2023年3月5日，東京馬拉松賽事終於到來。賽事中最大的敵人除了距離，第二名是強忍住的淚水。

剛開跑約3公里時，梁立芳看到了右腿截肢跑者，當下感動到差點噴淚；第二個哭點是喜極而泣，因為目擊了外籍跑者cosplay七龍珠的悟空跟美少女戰士的月光仙子，剛好被場外cosplay龜仙人的日本人撞見，原文加油喊道「頑張って! 賽亞人！月光仙子！」。

第三次的淚水直接獻給了41K丸の內通り終點線兩旁的加油團。東京馬拉松，果然名不虛傳的暖。「謝謝您們綿延不絕於耳的加油聲，讓我撐完人生第一場全馬，謝謝！」梁立芳終於完成人生第一場海外初馬。

我要成為我羨慕的樣子

今年37歲的梁立芳表示，隨著年紀逐漸增長難免有年齡焦慮，離婚後恢復成單身會惶惶不安，不確定自己下一步會走到哪裡，但養成運動習慣後，體態、皮膚、心態都很好，不會自怨自艾陷在烏雲裡太久。

因為運動，她開始遇見同樣愛運動的人，在賽事中互助交流、突破自己、達成目標。從前的社交圈都是約去逛街吃吃喝喝，現在都是約去跑步、爬山、潛水等戶外活動，正向發揮吸引力法則。

為了撐得起自己現在越來越好的樣子，過去總是穿寬鬆衣服的她，開始買合身的洋裝、套裝、穿跟鞋，氣場不一樣了「我是適合這個位置的！」也因此職業生涯開始往好的方向前進。

透過有肌勵，她也想鼓勵更多人：

遭遇過落井下石，更能明白雪中送炭的意義。

當妳開始自我懷疑、失重失衡，照照鏡子，檢視自己，「我可以成為我羨慕的樣子」、「決心永遠比藉口要強大」。

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