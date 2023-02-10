神祕超辣登山網美 真實身分首曝光！一餐可吃三個便當 靠實力上山！

「你聽過米娜嗎？」近年來，登山界竄起一名總是穿著熱褲、比基尼登山的女子，美照總是吸引破萬討論，但從沒有人知道她真實身分。葉巧玲（米娜）接受全國最大女性健身社群「有肌勵」專訪，首度曝光自已的心路歷程。

金融業上班的粉領族

米娜大學念的是資訊管理系，畢業後卻原本從事文書工作，卻意外踏入證券金融行業，從零開始的她，為了開發客戶，不管風吹日晒雨淋，總是到處騎機車發DM，勤奮程度連郵差都認識她，假日就到高爾夫球練習場，假裝練球去認識客戶，逼自己衝刺好業績。

工作壓力大，回到家只想癱軟不想動，逐漸的，體力越來越差，很懶、很怕曬太陽，情緒也跟著變得很差。米娜想到自己曾經是天真、無憂無慮的女孩，「我不想再這樣下去，我想找回健康快樂的自己！」

米娜笑說「我是大胃王，可以一餐三個便當，不忌口又愛吃，但後來我去學跳舞，一周固定跳舞三次，每次MV熱舞最少一個小時半，強迫自己運動！」讓身材一直保持在168公分、不到50公斤的好體態。

她更愛上運動後的心情，不僅是對事情的看法與人生觀，都有很多不同的想法，負面情緒更飄散湮滅。

靠實力登山

會接觸登山，全是意外。「以前我覺得人好好的，幹嘛去爬山虐待自己？又累又臭？」米娜笑說。

她愛拍照，有一次和熟識的攝影師討論，大多美照都是室內或是一般平地，有沒有可能有更多創作可能性？就這樣，開啟了登山美照的創作道路。

米娜有脊椎側彎，一開始爬山容易上氣不接下氣，她和攝影師從簡單的山開始練習，每半個月爬一次山，挑金面山、軍艦岩等比較簡單的開始；逐步進階挑戰烏岩角等陡峭山脈，多是單日單攻的山系，今年則想挑戰嘉明湖。

很多人好奇「看你的照片都是比基尼，所以真的是穿只穿比基尼爬山嗎？」米娜搖頭「當然不是啊！爬山時的安全裝備絕對要穿好穿滿！」

她說明，爬山前她會先把比基尼當內衣穿在裡面，再穿上運動服，爬山過程做好安全防護，手套、登山杖、頭燈、暖暖包等配備都要做好，不造成他人負擔；拍照時更絕對不要造成別人困擾，她和攝影師會挑大多山友不會拍攝的點。

為了快速拍照，就算前一秒還在狼狽登山，但她也完全不帶化妝品上山，以免補妝浪費時間；攻頂後選好位置立刻秒速換衣，攝影師快速按完快門，兩人就收工下山，努力做好「不佔用位置，不影響他人爬山」的山友禮貌。

當然，還是會遇到酸民攻擊、謾罵，甚至私訊截圖，說穿比基尼爬山髒了他們的眼、破壞山上景致、穿那麼少爬山受傷會造成他人困擾、網美只要擺拍就好不是真的來爬山…。一開始，米娜也曾經沮喪挫折過。

「能夠干擾和傷害自己的，是自己想不開和放不下。我的心態平和，就不會有人可以干擾我，誰背後不會被碎念？這些人不認識我，沒看到我爬山，陳述的不是事實，我就是靠實力上山的，為什麼要為了不認識的人，影響我爬山的樂趣？」

後來，有越來越多人，在山上看見認真爬山的米娜，發現她平易近人「原來，你真的自己背裝備、也都自己爬山耶！」原來，愛拍美照，也可以靠實力登山、也可以做好安全防護。

人品就是自己最好的運氣

米娜表示，美照後的自己，平常就是一般的粉領族，她也曾遇過人生重大挫折，曾經痛到幾乎無法再次起身，但她不是靠著抽菸喝酒，而且靠著跳舞、登山一步一步讓自己蛻變，找回快樂自在的人生。

透過有肌勵，她也想鼓勵更多人：

心態就是自己最好的風水，如果別人說你一句，你就受不了，被一句話干擾得吃不好，睡不好時，其實往往是自己太在意太執著。能傷害自己的，都是想不開、放不下。若心態平和，則無人能擾。

內心的狀態，就是自己最好的風水，人品就是自己最好的運氣。誰人背後不說人，誰人背後不被說；做事無需讓人理解，只需盡心盡力。做人不必討人喜歡，只需問心無愧。只要管好自己，其餘的一切都交給時間。豐富的過每一天，快樂的看每一天。

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