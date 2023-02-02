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有片｜10分鐘溫和瑜伽伸展練習，放鬆髖部排解負面情緒與壓力

聯合新聞網／ 楊惠晴
溫和簡單的瑜伽體式能夠幫助我們伸展肌肉群，緩解不適感，還能排解負面情緒及壓力。圖片／Canva
溫和簡單的瑜伽體式能夠幫助我們伸展肌肉群，緩解不適感，還能排解負面情緒及壓力。圖片／Canva

許多人因為久坐缺乏運動，下半身氣血循環變差，造成髖部緊繃、肌肉僵硬無力，連帶引起下背疼痛及影響代謝功能。「寶拉瑜伽風」的寶拉老師要教大家幾個溫和簡單的瑜伽體式，有益伸展開髖、放鬆骨盆肌肉群，趕快點開影片跟著一起做！

寶拉老師開宗言明骨盆與髖部是身體的能量中心，柔軟放鬆的髖部將能提升骨盆的生理機能，還能夠排解負面情緒與壓力。她示範了六種瑜伽體式，包括手杖式、束角式、躺臥手抓大腳趾AB式、髖部輕擺動及快樂嬰兒式輕擺動。

這組練習輔助工具需要一條瑜伽繩和一張瑜伽墊，操作過程中動作要儘量緩慢溫和，並保持均勻自然的呼吸，每個體式停留5個呼吸即可。

寶拉老師強調做這組髖伸展練習的益處，是可以增強血液循環、緩解下背疼痛和經期不適感，並提升我們的代謝功能。想了解更多關於瑜伽健身的資訊嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。在家10分鐘瑜伽溫和開髖！

原始影片

寶拉瑜伽風 YT

寶拉瑜伽風 IG

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