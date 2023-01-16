有片｜四肢都瘦了肚子卻消不了？減重名醫教你這樣做不再當個「泡芙人」

減肥半天體重都掉下來了肚子還是大大的？明明不胖，卻有個長年小肚子？很多人認為肥胖體重要控制的唯一定律就是減少熱量，但其實還有一種壓力型肥胖即是荷爾蒙，也就是腎上腺皮質醇所造成的問題。「Cofit我的專屬營養師」初日診所減重名醫宋晏仁幫你打破減重盲點，教你減壓撇步，趕快點開影片來瞧瞧！

2023-01-16 12:00