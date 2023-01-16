有片｜四肢都瘦了肚子卻消不了？減重名醫教你這樣做不再當個「泡芙人」
減肥半天體重都掉下來了肚子還是大大的？明明不胖，卻有個長年小肚子？很多人認為肥胖體重要控制的唯一定律就是減少熱量，但其實還有一種壓力型肥胖即是荷爾蒙，也就是腎上腺皮質醇所造成的問題。「Cofit我的專屬營養師」初日診所減重名醫宋晏仁幫你打破減重盲點，教你減壓撇步，趕快點開影片來瞧瞧！
宋晏仁醫師說根據體型來看，腹部、背部脂肪堆積加上四肢纖細形成「泡芙人的狀態」，最常見的原因就是壓力荷爾蒙影響。而壓力來源又分為生活壓力、隱性壓力、慢性疾病壓力和飲食偏斜壓力四種。舉例來說長久僵持著姿勢看3C，無形中不自覺地就會給身體、精神上很大的壓力。
瞭解了壓力來源就要適時地解決、改善，宋晏仁醫師認為培養規律運動的習慣，能夠有效解決壓力荷爾蒙的問題，還能訓練肌肉、改變胰島素阻抗。他建議可以從大肌群開始如下肢肌群以及訓練核心肌群，並且親身示範了最基礎簡單的練習單腿站立和抬腿平衡。
宋晏仁醫師強調只有解決壓力源以及訓練運動，才能達到更有效的體重控制和體態的保健。想了解更多健康瘦身資訊嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。每天規律運動有效抒解壓力！
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