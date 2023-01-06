有片｜懷孕期間也能做的運動！12分鐘低強度的居家有氧

懷孕期間可以做什麼運動？想加強燃脂效果適合做什麼運動？已懷第三胎的「Stay Fit with Mi」林萱Michelle要教大家一組有善孕婦、強度低的有氧運動，且不需任何器材在家就能做，不論孕婦或只想減脂的人，都趕快點開影片跟練吧！

這組運動所需只有12分鐘，動作總共四個，每個動作做30秒，休息15秒，一共做四輪。在開始做之前，林萱Michelle尤其針對孕婦叮嚀一定要在通風的運動環境，並且隨時補充水份、安全優先以正確的方式運動。

她先教大家如何運用深層的核心發力，使用腹式呼吸法收緊核心以及骨盆底肌，再接著做運動會比較安全。四個動作分別是：深蹲橫走、溜冰式、深蹲上舉和弓步。運動過程千萬不能過喘，尤其孕婦要隨時要注意心率和喘度，以及補充水份。

整組做完最後再搭配深呼吸做伸展運動，伸展背部、腰腹、大腿肌肉和臀肌。林萱Michelle強調若有孕期症狀的人一定要先聽醫囑，切莫過度活動。想了解更多健身有氧運動嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。增肌減脂有氧動起來！

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