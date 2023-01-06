快訊

不等新竹棒球場4月驗收搶先揭弊 高虹安是怕背黑鍋？

新竹棒球場爆偷工減料 林智堅首度發「4點聲明」回應高虹安

26歲女銀行員勾結詐團！50萬轉帳額度調到2千萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有片｜懷孕期間也能做的運動！12分鐘低強度的居家有氧

聯合新聞網／ 楊惠晴
孕婦也能做些低強度的有氧運動，但千萬要注意通風環境、補充水份、安全並正確的動作。圖片／Canva
孕婦也能做些低強度的有氧運動，但千萬要注意通風環境、補充水份、安全並正確的動作。圖片／Canva

懷孕期間可以做什麼運動？想加強燃脂效果適合做什麼運動？已懷第三胎的「Stay Fit with Mi」林萱Michelle要教大家一組有善孕婦、強度低的有氧運動，且不需任何器材在家就能做，不論孕婦或只想減脂的人，都趕快點開影片跟練吧！

這組運動所需只有12分鐘，動作總共四個，每個動作做30秒，休息15秒，一共做四輪。在開始做之前，林萱Michelle尤其針對孕婦叮嚀一定要在通風的運動環境，並且隨時補充水份、安全優先以正確的方式運動。

她先教大家如何運用深層的核心發力，使用腹式呼吸法收緊核心以及骨盆底肌，再接著做運動會比較安全。四個動作分別是：深蹲橫走、溜冰式、深蹲上舉和弓步。運動過程千萬不能過喘，尤其孕婦要隨時要注意心率和喘度，以及補充水份。

整組做完最後再搭配深呼吸做伸展運動，伸展背部、腰腹、大腿肌肉和臀肌。林萱Michelle強調若有孕期症狀的人一定要先聽醫囑，切莫過度活動。想了解更多健身有氧運動嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。增肌減脂有氧動起來！

原始影片

Stay Fit with Mi YT

Stay Fit with Mi FB

Stay Fit with Mi IG

延伸閱讀

有效增強臀肌力、穩定與控制！物理治療師教你五個下肢離心收縮運動

遠離網球肘、高爾夫球肘！職能治療師教你四大預防原則

｢有肌勵｣是女性專屬健身夥伴，提供健身資訊、健康方法，更提供滿滿的鼓勵和正能量，給女性肌力，也給女性激勵，讓姐妹們的健身路上，不孤單！

YT：有肌勵https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

社團：女性專屬|健身的我超美

相關新聞

有片｜懷孕期間也能做的運動！12分鐘低強度的居家有氧

懷孕期間可以做什麼運動？想加強燃脂效果適合做什麼運動？已懷第三胎的「Stay Fit with Mi」林萱Michelle要教大家一組有善孕婦、強度低的有氧運動，且不需任何器材在家就能做，不論孕婦或只想減脂的人，都趕快點開影片跟練吧！

有片｜訓練核心、上下肢肌力！舉重新手的６個入門動作

當舉重女神郭婞淳贏得東奧金牌，影響不少人對舉重這項運動產生了很大的興趣。但一般人想學舉重該如何入手？致力推廣肌力、體能和功能性訓練的「練健康」舉重教練劉藍，要教大家6個新手入門的動作，想學的你趕快點開影片來瞧瞧！

男友搞大別人肚子瞎扯被硬上 她傻養對方2年後醒悟：和對的人在一起不需要委屈自己！

很難想像，外表火辣陽光的葉紀瑤，曾經有一段感情黑歷史。有一任男友連續搞大別人肚子兩次，她仍傻傻等待，付出積蓄和收入養對方。後來，葉紀瑤才體悟到，和對的人在一起，不需要委屈自己；斬斷孽緣後，終於找到真愛

全職媽媽、罹患乳癌、婚姻結束 她花一年單車上武嶺返回職場：能好好呼吸是最好的事！

「因為有過地獄般的經歷，我才發現，能好好呼吸有多值得珍惜！」Livia曾是全心投入家庭的全職媽媽，在經歷乳癌、婚姻結束的生不如死後，她站上三鐵舞台，爬得更高、騎得更遠，更返回職場，找回重生的大口呼吸暢

有片｜有效增強臀肌力、穩定與控制！物理治療師教你五個下肢離心收縮運動

下樓梯或下山的時候都會膝蓋痛？家中長輩容易跌倒？究其因原來是臀肌離心收縮的力量不足。我們的每一條肌肉都有三種收縮模式，而其中離心收縮對於動作控制非常重要。啾c物理治療師將在影片中詳細說明肌肉的收縮和快慢肌纖維的知識，並示範五個實用易學的下肢離心收縮運動，趕快點開影片來看看！

有片｜緊實骨盆底肌改善漏尿！物理治療師教你坐姿和站姿凱格爾運動

打個噴嚏、提個重物尿就漏出來？尿失禁是許多生產過的婦女心中很尷尬的困擾，大多數的醫師都會建議做「凱格爾運動」來改善，最常見的是躺臥抬臀。然而它也有坐姿和站姿的動作，不管居家或辦公都能練習。由「米蔚健康生活全方位」物理治療師林炳騰、林啟平講解示範，要教大家來做坐姿和站姿運動，趕快點開影片來瞧瞧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。