全職媽媽、罹患乳癌、婚姻結束 她花一年單車上武嶺返回職場：能好好呼吸是最好的事！

「因為有過地獄般的經歷，我才發現，能好好呼吸有多值得珍惜！」Livia曾是全心投入家庭的全職媽媽，在經歷乳癌、婚姻結束的生不如死後，她站上三鐵舞台，爬得更高、騎得更遠，更返回職場，找回重生的大口呼吸暢快感！

我的人生徹底失敗了嗎

Livia接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，表示2019年的10月是人生的轉捩點，在乳癌防治月發現乳癌，這是老天爺巧妙的安排。

「記得自己一直覺得算是樂觀求生意志強的人，沒想到乳癌化療副作用讓我根本出不了門。」四肢末梢藥物堆積，刺痛浮腫、連走路都很有問題，眼睛只要張開就是頭痛欲裂，手腳指甲內全部都是積血，全身的皮膚都紅腫刺痛…

Livia每天睜開眼睛就是哭，很醜很累很痛，不知道要這樣下去多久？更讓她壓力爆表的是，很多人會對癌症患者的人格做評判，認為罹癌者一定是做錯了什麼是才會罹癌。化療後期她常常想，如果一開始沒有發現，死掉了可能比較痛快一點？

但她想到還年幼的孩子，想到還多人深愛著自己，決定努力挺過艱辛的療程，「我還活的好好的，很慶幸我有發現，畢竟還能治療都不算什麼大事！」

在罹癌之前，在婚姻關係裡，Livia過了將近3個月基本沒有闔眼的日子，沒有辦法睡覺，自己的宇宙價值觀完全破滅，身高170公分的她體重爆瘦到只剩47公斤；化療後更一度只剩下43公斤，人生離被風吹走沒有距離。

除了掉髮變光頭，罹癌後最辛苦的就是體重的控制了。雖然她很努力維持體重，不管是吃完會吐她還是吃。很多人罹癌後不是因為癌症過世，而是因為化療後的癌症惡病質，因此她除了吃就很努力走路，搭配一些簡單的重訓，保持身體的健康狀況。

「沒有地獄般的經歷，抗癌路上不會這麼輕鬆，癌症讓我的宇宙價值觀重新建立，才能讓現在的自己這麼好」從全職媽媽、罹癌、婚姻結束…Livia花2年看心理諮商，開始運動後慢慢走回職場，原以為失敗徹底的人生，有了巨大轉變。

全職媽媽走回職場

化療期間雖然爆瘦，但之後因為荷爾蒙療法與停經針的副作用，化療結束後半年一路爆衝，體重直線成長24公斤來到67公斤，肥胖的位置集中在腹部往下、屁股、大腿。

Livia表示，一開始是她在Challenge Taiwan的三鐵賽幫朋友加油，之後開始給了自己想要完賽的目標，開始接觸自行車之後，愛上了這個運動，從一開始連一般人都輕鬆可上她卻氣喘噓噓的坡，到能夠西進武嶺，一年多的時間瘦下了15公斤。

她更開始爬山、挑戰三鐵，從過去沒有冷氣不能活，到現在能在烈日下騎個百公里上上下下，流到滴汗超自然、提東西不手軟、走路不靠邀…好處多多。更棒的是，她從喜歡騎車到從事有關自行車相關的工作，希望越來越多人喜歡上自行車這個運動。

「過去的我總覺得山好高、海好遠…沒有車哪裡都不能去，但現在的自己覺得有了單車什麼地方都好近。」她熱愛一起運動的朋友，大家用自己的力量發現世界之大、氣喘呼呼的爬上一座大山後，發現自己的渺小；深入一片大海中，感動自己的勇敢，並敬畏大自然的威力。

尋找每一次能夠流盡汗水的目標

Livia認為，人生靠著不同的選擇累積，隨著遇到的事情變多之後，比較能快點消化許多的不開心。更重要的是，她體悟到「絕大部分的時候，真正影響到我們自己的，並不是別人。」

最毒的東西，看你怎麼去看待他，或許它也會是重新開啟你人生的一把鑰匙。不管遇見什麼事，一定要先好好的善待自己。只有自己把自己活好了，我們才能珍惜真正愛我們的人。

從生病後的這段日子，因為開始騎車，所以越來越喜歡自己，不管是騎得動的時候，還是騎不動的時候；不管是準備好的，或者是沒有準備好…人生每一個狀態不論好壞，那都是真真切切的自己，這樣就夠了。

未來，她會走入更高的山，騎的更高、跑得更快、游的更遠。

透過「有肌勵」，她想鼓勵更多人：

生命很短暫，但生命最棒的是，能在別人的心中留下些美好的種子，能夠隨著時間發芽。我們得分秒必爭的不留遺憾，也要學會勇敢說愛。

每個人在人生中都會有不同的挑戰，還有不同需要完成的目標，努力的事情可能也不盡相同。但，能好好的呼吸，然後尋找每一次能夠流盡汗水的目標，再更努力一點，走在自己的道路上，真的是最好的事情了。

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