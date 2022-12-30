有片｜緊實骨盆底肌改善漏尿！物理治療師教你坐姿和站姿凱格爾運動

打個噴嚏、提個重物尿就漏出來？尿失禁是許多生產過的婦女心中很尷尬的困擾，大多數的醫師都會建議做「凱格爾運動」來改善，最常見的是躺臥抬臀。然而它也有坐姿和站姿的動作，不管居家或辦公都能練習。由「米蔚健康生活全方位」物理治療師林炳騰、林啟平講解示範，要教大家來做坐姿和站姿運動，趕快點開影片來瞧瞧！

首先示範的坐姿運動，需要選一把穩固的椅子，然後脊椎挺直坐著，雙腳中間夾一顆球，再將雙腳慢慢往上抬起，配合腹式呼吸維持大概10秒，再放下雙腳休息大約20秒。物理治療師林炳騰強調這個運動的收縮與放鬆都一樣重要！

接著是站姿運動，雙手扶住椅背站直，注意從肩膀、髖關節、腳踝要成一直線，配合腹式呼吸啟動核心，先做雙腳踮腳尖動作，抓到平衡感覺後再做左右踮腳尖的動作。

「凱格爾運動」又稱骨盆底肌收縮運動，可以改善尿失禁、早洩，還能預防子宮脫垂，不只適用產婦，也適合所有男女老幼來做的一個很好的運動。想了解更多健康資訊？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。預防勝於治療，趕快凱格爾做起來！

原始影片

米蔚 Life & Health YT

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