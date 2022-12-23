胖女孩車禍靠3個壯丁才能搬上救護車 一年狠甩30公斤：我要閃閃發亮的自己！

Amy從小體態圓潤，體脂肪一路飆到近40%，但成長過程關愛滿滿，身形從來不會影響她的人生。直到一次嚴重車禍，需出動三位消防員才能搬她上救護車，讓她驚覺「我怎麼會讓自己的人生變成這樣！」立志做出改變。

我很喜歡自己 沒有自卑和黑歷史

Amy接受全台最大女性健身社群「有肌勵」專訪，分享透過運動，從體脂近40%減到14%的心路歷程。

「我很喜歡我自己，不會自卑或黑歷史，都是我的一部分」Amy分享，家族的體型一直都比較圓滾滾，加上她不忌口、不運動，20歲出頭就胖到約60公斤，後來更是一路胖到約90公斤，但因為個性活潑開朗，人際相處順暢，完全不自卑，到處都是朋友。

大學的時候，當時的男友問她「你需不需要再瘦一點？」但Amy無動於衷，自我感覺良好，沒有想要做改變，後來兩人漸行漸遠。直到踏入職場後，才發現第一印象很重要。

Amy從事業務工作，常常遇到第一次接觸的客戶認為「你這麼胖，可以把事情做好嗎？」刻板印象會想換別的業務來服務。

她得靠更努力、更認真，才能維繫客戶關係，更全心投入在工作上，導致身體過勞，2017年一次下班途中更出了嚴重車禍。

羞恥又挫敗的車禍改變人生

Amy表示，當時車禍造成左側骨盆粉碎性骨折，開刀住院前後休養加上復健將近半年。剛出院時只能坐在輪椅上的她，其實內心很惶恐，怕的是自己未來都得靠輔具生活，或是成為家人的負擔。

更讓她難堪的是，她永遠記得，因為體型過重，當時需要三個男生才能將她搬上救護車，搬運過程中她羞恥挫折不已「我幹嘛把自己吃成這樣？」

出院後，她一心只想趕快回到工作崗位上，雖然很積極地配合醫生跟復健師的療程做復健，但因為恢復工作之後，幾乎每天不停地加班、應酬，導致身體內分泌失調、體重竟然一路破百，精神狀況和體力也每況愈下。

她向醫生求助，在做過各項檢查之後，也詢問過婦產科醫生之後，醫生建議她「試著抽空去運動吧！ 把壓力都釋放出來，增加腦內啡的分泌，也會對身心靈有正面的幫助。」

Amy決定，不再把自己逼那麼緊，人生不會因為多那一兩張單，就比較好過。因為這場車禍的關係，讓她深刻體會到：「如果我都照顧不好自己的身體了，我又怎麼有辦法，去照顧到我愛的和愛我的其他人呢？」

運動一年甩肉30公斤

她一開始接觸健身，單純是為了先養成有運動的習慣，Amy找了個人教練，每週一堂教練課，透過教練的指導，更能精確地掌握到肌肉發力的感覺，還有動作訓練的正確性。

除了一對一的教學之外，她還透過上飛輪課增加心肺有氧、TRX懸吊訓練到超級熱血燃脂的一對一拳擊課程，前後將近快一年的時間，體重也從100多公斤減到70幾公斤，體脂也從高達近40%降到22%。

在成功減下體重與體脂肪的過程中，運動也改善了心悸、焦慮、失眠等現象，體力和精神體態跟著變好之外，不管是在工作、生活上，都讓Amy變得更加自信且充滿正向的能量。

除了重訓之外，每天下班後也會抽空參與可以增加自己身體協調性和心肺耐力等各種不同的團體有氧課程的訓練如：踏板、拳擊、飛輪、槓鈴課以及搭配訓練柔軟度的瑜珈課和皮拉提斯等墊上核心訓練。

她也努力調整飲食和運動，讓健康生活更均衡人性化，理智進食但不是憑感覺，有自覺的進食，不過度烹調或加工。不會讓自己過度放縱、但也不暴食，知道自己吃進去什麼，怎麼樣把它平衡回來。

從2020年至今近2年，透過飲食和運動雙管齊下，Amy從102公斤減到65.2公斤、體脂肪從39.3%降到14.6%，健身已經成為新的日常。

把每一步累積當作養分

回首為了找回健康生活的一切努力，Amy表示，很感謝當初願意鼓起勇氣出發，和一路上堅持不放棄的自己。

現在，她更能夠包容很多事，不管感情或交友的態度都會更開明，更知道自己喜歡什麼、不喜歡什麼，不再只是單方面付出。

她認為，人生就跟健身一樣，每個人都有自己的步調節奏，不用去跟他人比較，我們有權力為自己的身體和人生配速。

透過有肌勵，她也想鼓勵更多人，健身這條路，其實沒有想像中的難，難的是一直猶豫不願踏出第一步的自己。因為往前的每一步，經過時間慢慢的累積，最終這些努力都將會成為我們的養分，令我們閃閃發亮。

只要願意開始試著踏出舒適圈、敞開心去冒險、去挑戰，就會在過程當中看見不一樣的自己。

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