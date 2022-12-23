有片｜強化肌力預防骨鬆！物理治療師教你一條彈力帶練全身

什麼是網球肘、高爾夫球肘？沒有打球習慣的人也可能會有嗎？許多人因為工作或拿重物的方式不對，無形中過度使用手肘肌腱而導致發炎，手臂內側疼痛者稱為「高爾夫球肘」，反之則為「網球肘」。「米蔚健康生活全方位」的職能治療師林啟平解釋兩者都是累積性的造成，但該如何預防手肘疼痛呢？趕快點開影片來瞧瞧！

2022-12-22 13:00