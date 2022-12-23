有片｜強化肌力預防骨鬆！物理治療師教你一條彈力帶練全身
現代人由於生活習慣、久坐不動、年齡增長等等因素，使得身體肌肉能力下降退化、肌肉量慢慢流失，許多毛病也就跟著出現。因此，平時適當的肌力訓練非常重要，除了幫助增肌，還能增進骨骼密度預防骨鬆、延緩老化、促進健康。
啾c物理治療師親身示範，教大家在家裡如何利用一條彈力帶來鍛鍊全身肌群。她整理了包含頸椎、肩膀、核心、臀、腿等上下半身總共20個動作訓練，每個動作一天做3組，一組做12下，強度適中，每個動作慢慢做。現在就點開影片跟著一起做吧！
啾c物理治療師認為彈力帶是非常方便實用的自我訓練的道具。如上半身的脊椎伸直動作就是個很棒的改善駝背訓練；而有腰痛問題的人很適合多做下半身的鳥狗動作，可以訓練到後側深層核心抗旋轉的力量。
啾c物理治療師說明，想要增加肌肉就得讓肌肉超量負荷，利用肌肉超量修復的機制，我們就可以獲得更強壯的身體。想了解更多健康資訊？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。想要健康就要動起來鍛鍊肌肉！
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