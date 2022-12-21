有片｜爆汗抗寒又燃脂瘦身！20分鐘無跳躍、無器材居家有氧運動
寒流來時不想出門運動？最近吃太多火鍋想消耗熱量？沒關係，跟著香港健身達人Zoe李芷慧一起做居家有氧運動，不需要運動器材，也沒有跳躍動作吵到樓下鄰居，只花20分鐘保證讓你在這大冷天裡爆汗又燃脂！趕快點開影片一起做！
這一套運動共有20個動作，每個動作做40秒，動作與動作之間休息20秒。健身達人Zoe李芷慧知道很多人在家不喜歡做跳躍運動，因此將第一個熱身動作開合跳改為開合行，因此不需太大空間，在家客廳光腳Y就能做。
這套運動主要針對核心、有氧與臀腿的訓練，結合了深蹲、弓箭步、高抬腿等變化動作，前面動作姿勢不難，最後三個動作加強一些難度，讓大家能流更多汗，增加減脂和消耗熱量的效果。
Zoe李芷慧覺得世界上沒有比結實的肌肉和新鮮的皮膚更漂亮的衣裳。鍛鍊身體需要堅持，持之以恆最後效果一定會出來。想了解更多關於健身減脂運動嗎？快上「有肌勵」粉絲專頁按讚追蹤。運動完別忘了休息和飲水！
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