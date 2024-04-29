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28歲當上主管薪水多3成…卻一點都不快樂！ 過來人曝「副作用」：努力能被公司一筆勾銷

聯合新聞網／ 王木木
職場示意圖。來源／Ingimage
職場示意圖。來源／Ingimage

主管一點都不快樂

28歲我升上了主管。薪水漲3成，帶一群團隊，每週直接對老闆做匯報。

剛升職的時候走路都有風，我也可以加入商業雜誌最愛寫的「30歲成功人士」俱樂部了嗎？

幾個月之後，我發現：當主管，一點都不像雜誌寫的那樣風光。

主管會議太多，上班時間都在開會，工作只能帶回家做...

不只手上的專案要追進度，還要處理複雜的人際問題：

如何讓團隊吞下老闆突發奇想的隕石？

如何不著痕跡地點醒績效差的成員？

如何在老闆和團隊之間，當一塊稱職的夾心餅乾？

漸漸的，我的健康狀況越來越差：失眠、焦慮、情緒不穩、經常感冒，然後開始固定到身心科拿安眠藥。

那些最愛吹捧成功人士的商業雜誌，怎麼沒告訴我成為30歲成功人士的副作用啊？

後來，我被迫離開主管職、被迫離開公司，我才學到，原來以前的努力和風光，是可以被公司一筆勾銷的。

公司花一個月決定要不要錄取你，把你趕走只需要一天。

從此，我發誓再也不為別人賣命。人生還有比當主管更重要的事。

我是王木木，我的新書《感謝失業，讓我成為更好的人》即將在5/8上市

由 @wangmumu._ 發佈
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◎本文內容已獲 王木木 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

主管 團隊 失業 績效 老闆 職場 薪水

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