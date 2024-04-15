職場上遇低潮…朋友不斷給建議結果反目！ 作家：可能當下更需要的是支持

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聯合新聞網／ 菲女狼
示意圖。來源／Ingimage
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好朋友容易反目的情境

遇到事情時，朋友需要的不是你為他好，而是你的支持與站隊

雪倫的事業遇到很大的危機，跟她交好的小莉實在很為她擔心。除了一旁陪伴之外，也不斷地出謀劃策。

這兩天跟雪倫聯絡時，才知道她跟小莉鬧翻了。

「她一直說我的個性有大剌剌的缺陷，再加上過於線性思考，做事不瞻前顧後，才會造成現在的局面。不斷地耳提面命、叮嚀囑咐，說我這種個性一定要改，不然將來難保不會面臨同樣的困境。」

雪倫接著說：「我最近的情緒已經夠低潮了，實在是不想再聽到任何指責我的話了，於是我們就吵了起來。」

我過去也有類似的經驗，遇到事情時心情就已經夠糟了，閨蜜還在一旁一直碎念你就是這樣這樣，所以那樣那樣。你以後千萬不要再重複犯了相同的毛病...

後來，我實在受不了，也是跟他說我們先一陣子時間不要聯絡了。朋友很不解，一再地說她都是為了我好。

怎麼做對自己最好，大家其實心裡都有數，之所以無法做到，可能礙於某些特定情境，或無法為人道的因素。

在事情的當下，當事人最需要的

不是你為了他好，而是你的支持。

不是亂出主意，而且安靜的陪伴。

至於，怎麼做對對方好，可以等事情過去，風平浪靜的時候再說。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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