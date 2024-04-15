存股能節稅方法有5種！律師：出借股票和除權息前賣出

存股族志玲在安親班當老師教才藝，年薪70萬元，靠著購入穩定配股配息的股票，年領股利股息20萬元。她的主管城武年薪90萬元，兩人的年所得相同，但是發現志玲繳的所得稅竟然比較少...原因竟然志玲有領股利。

存股族節稅的關鍵策略：

1.股利合併計稅，可以享有8.5%可抵減稅額的優惠，每戶最高上限8萬元。

以志玲的案例來說：

志玲所得額為90萬元（薪資70萬+股利20萬元），扣掉112年度免稅額92,000、單身扣除額124,000、薪資特別扣除額207,000之後，得出綜合所得淨額為47.7萬（90-42.3=47.7）

依照課稅級距56萬元以下都以5%計算，所以志玲應納稅額為23,850元

（477,000*5%=23,850），這部分算法跟他的主管城武是相同的（城武應納稅額為23,850元）

由於志玲的所得中，有20萬元是股利所得，合併課稅享有8.5%的可抵減稅額，所以在計算出應納稅額後，還可以再扣一筆17,500（200,000*8.5%=17,500），所以志玲只要繳6,350元（23,850-17,500=6,350）的綜合所得稅。

年度總所得相同，只因志玲有領股息，所以反而節到快2萬元的稅！

尤其在適用所得稅率5%的存股族節稅效果更明顯，因為就股利收入部分，計算上雖然先以5%計算，但是最後可以用8.5%扣回來，倒賺3.5%的可抵減稅額，達到節稅效果。

2.股利所得可以自由選用合併計稅或分離課稅

A 股利所得合併計稅可以享有8.5%可抵減稅額，最高每戶上限8萬元，兩項觀察：

第一項觀察：總所得在98.3萬元的存股族，可以運用可以減額較所得稅額高3.5%的節稅優勢節稅。

由於112年度綜合所得淨額56萬元內的稅率5%，所以我們加上42.3萬（當年度免稅額92,000、單身扣除額124,000、薪資特別扣除額207,000的總和），可以得出98.3萬元。

第二項觀察：股利所得在94萬元以下的存股族適用。

由於抵減稅額有上限8萬元，因此8萬除以8.5%為94萬餘元，所以超過94萬餘元的股利所得並沒有8.5%的抵減稅額優勢。（所得稅法15條第4項）

B股利所得分離課稅，採分離課稅單一稅率28%，如果課稅級距在30%以上的人，可以試算分離課稅是否比較划算。（所得稅法15條第5項）

3.選擇購買KY股票領息或註冊地在海外的基金投資

一般人的海外收入，低於100萬是不用申報的，而就算超過100萬，基本所得額在670萬元以下者，也沒有繳納基本稅額之問題（最低稅賦制的起徵門檻是670萬）；基本所得額超過670萬元的部分按20％稅率計算基本稅額。

因此當選擇註冊地在海外的基金，其資本利得以及配息收入，或 KY代號的股票（註冊地在海外，只是在台灣上市）所發的股利，在課稅基準上，納入的是海外所得，依照最低稅負制來計算。

4.不參與除權息，除權息後買回股票

如果是高所得的朋友，如果在上市、上櫃股票除權息之前賣掉股票就不會有股利收入，由於目前不課徵證券交易所得稅，可達到節稅的效果。

但要注意：

A出售股票的成本：證券交易稅股票0.3%，ETF0.1%、券商手續費，是否划算。

B出售時間與買回時間符合高賣低買，如無法在股票填權息之前買回，反而沒有賺到填權息。

5.「出借股票」來節稅

「出借股票」就是「借券」，如遇到除權息，由於股票已經出借，所以自己並不會有股利所得，但會有權益補償股利，借券收入則列入租金收入來課稅。

賺錢辛苦，節稅好補

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