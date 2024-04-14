預售屋漲價手法這樣搞！ 作家揭三方式：早鳥最便宜、好格局先不賣、不二價玩真的

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聯合新聞網／ 菲女狼
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

預售屋房價步步壂高的三大手法 菲女狼賞屋顴察

前天分享板橋江仔翠重劃區半年內房價狂漲的現況，引起一些討論，以及東森新聞前來採訪菲。

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今天，跟大家分享菲這幾年來看屋的經驗，歸納出現在預售屋的銷售價格步步上漲的幾種手法：

一、早鳥價，引客出手

沒錯，預售屋也玩早鳥價這套。

心動要你馬上行動！現在不買是不是？下二個月來早鳥價取消，銷售價格就不一樣。

第一波調價後還猶豫？等到電視廣告一放送，又會再調升一波。

銷售不好會如何？我不知道。但如果銷售好的話，同一個建案的房價會一個波段一個波段的墊高。

原本以為早鳥價是逼人出手的話術，等到菲過一陣子再去同一案場，發現價格真的漲上來，就會知道原來是玩真的。

為什麼建商敢這樣？只能說在景氣上行階段，口袋滿滿的人很多。

二、王牌先蓋牌，格局好的先不賣

不是捧著錢去就一定可以買到所有的房子。因為，廠商會把好牌蓋起來。

有一些特別受歡迎的格局，建設公司在所謂的潛銷時期並不會釋出。所以，以早鳥價並無法購得這些條件特別好的格局。等待後期調漲的時候，再開放出來，然後以較高的價格販售。

三、房價不二價，好像玩真的

為什麼說不二價好像是真的，因為菲不大確定是自己議價功力差，還是現在多真是不二價。

我記得早些年，預售屋都是有議價空間的，每個人各憑本事，看談到怎麼樣的價錢。就算是現場標示不二價，也多半只是標示，實際上還是有一些轉圜的餘地。

不過，這幾年只要標榜不二價，不管怎樣我再怎麼軟磨硬泡，似乎都不太有議價空間。

因為看似真的不二價，那種害怕自己被坑殺的擔心好像就少了很多，也就比敢較趕衝動的下訂。

以上看房經驗，與大家分享。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

價錢 售價 房子 格局

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