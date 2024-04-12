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板橋同建案「不到半年」從每坪74漲至最高82萬！ 作家：要不要讓人活

聯合新聞網／ 菲女狼
房產示意圖。來源／Ingimage
房產示意圖。來源／Ingimage

埋頭苦幹跟不上房價一翻、二翻、三翻；這個世道，到底要不要讓人活...

追菲女狼粉絲團追一陣子的人，應該知道菲是土地生土長的板橋人，看房總是以板橋地區為優先。

去年年底（沒錯，就是幾個月以前而已），菲看了江仔翠重劃區一個預售屋建案，一坪約莫74萬、75萬（還是不二價喔）。

當時，菲心裡mur mur：「妖受貴，建設公司乾脆去搶好了。」因為口袋太空，只好轉移陣地，看房看到新北其他區域。

昨晚，想說再訊息一下代銷妹妹，問一下行情變化。代銷妹妹這樣回答：「現在還有21坪的，不過每坪已經漲到80-82萬了。」

短短半年不到的時間，從74-75萬漲到80-82萬！請注意，這是同一個建案！同一個建案！同一個建案喔！

果然，房價沒有最貴，只有更貴、再貴。

然後，那些一直說房價會跌的專家是怎麼回事。

沒有奧援又不懂投資理財，只靠好好上班，真的無法應付通貨膨脹，以及幾乎是坐地起價的房價！

更何況這年頭光是好好上班，難度就挺高了。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

房價 新北 理財 通膨 重劃區

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