聽新聞
test
0:00 / 0:00
板橋同建案「不到半年」從每坪74漲至最高82萬！ 作家：要不要讓人活
埋頭苦幹跟不上房價一翻、二翻、三翻；這個世道，到底要不要讓人活...
追菲女狼粉絲團追一陣子的人，應該知道菲是土地生土長的板橋人，看房總是以板橋地區為優先。
去年年底（沒錯，就是幾個月以前而已），菲看了江仔翠重劃區一個預售屋建案，一坪約莫74萬、75萬（還是不二價喔）。
當時，菲心裡mur mur：「妖受貴，建設公司乾脆去搶好了。」因為口袋太空，只好轉移陣地，看房看到新北其他區域。
昨晚，想說再訊息一下代銷妹妹，問一下行情變化。代銷妹妹這樣回答：「現在還有21坪的，不過每坪已經漲到80-82萬了。」
短短半年不到的時間，從74-75萬漲到80-82萬！請注意，這是同一個建案！同一個建案！同一個建案喔！
果然，房價沒有最貴，只有更貴、再貴。
然後，那些一直說房價會跌的專家是怎麼回事。
沒有奧援又不懂投資理財，只靠好好上班，真的無法應付通貨膨脹，以及幾乎是坐地起價的房價！
更何況這年頭光是好好上班，難度就挺高了。
◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 電費沒調「3月租金狂漲」！房仲指居住成本愈來愈高：換約會很有感
▪ 少子化與房價脫鉤？專家直指兩原因：高科技產業進駐的縣市較亮眼
▪ 台積電設廠效應發威？清景麟林聰麟：今年房市北到南會「好得不得了」
▪ 震不斷！專家：危老案三大難題重建之路難走
▪ 新青安讓40k族輕鬆買房？他愣喊「唬爛」 內行曝1招：超級賺
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言