加薪提了「合理的三個理由」卻被狠洗臉？ 職場老鳥：拿出具體績效而非努力了多少

「最近，我的團隊成員小童抱怨說，自從我加入公司之後，他的工作量大幅增加。還以此為由提出升職加薪的要求。」元嘉敘述著近期工作的趣事。

在元嘉尚未加入、部門主管空缺的那幾個月，不管是門市還是電商部門都沒有展開太積極的活動。身為美術設計的小童工作相當輕鬆，每周除了產出一到兩款給門市運用的POSM﹙Points Of Sales Materials／輔銷設計製作物﹚之外，就沒有什麼要緊事了。然而，自從全神貫注投入工作的元嘉擔任主管後，情勢發生了顯著的變化。元嘉要求每兩個月至少舉辦一次主題促銷活動，規定門市和電商部門積極招募會員，社群媒體的經營也要更積極。伴隨而來的是眾多製作物，包括檔期手冊、宣傳海報、社群貼圖等等，使過去輕鬆度日的小童有些應接不暇。

這情況因為近期的國際美食展而加劇了。因應美食展的舉辦，必須大量製作各種宣傳設計物，包括主題視覺、前期網路廣告、社群貼圖，以及展場現場使用的海報、旗幟、橫幅布條等各種POP﹙Point of purchase／賣店廣告﹚，東西多得不可勝數，鮮少超時工作的小童，為此連續加班了半個多月。面對這波突然增加的工作量，讓小童決定向元嘉提出加薪的要求。

可能是盤算著打鐵就要趁熱，小童選擇在美食展期間與元嘉談判，並羅列出數個自己值得加薪升職的理由：

首先、他的工作量加重，收穫理當跟付出成正比； 其次、自己設計品質比起過去提升不少。能力提升、酬勞也應該提升； 第三、他全力配合這次美食展，辛勤的工作。配合度高的員工，值得公司回饋

不清楚詳情的我，乍聽之下覺得理由挺充足的，不太確定眼前的元嘉不滿的癥結為何。我問：「聽起來挺合理的，你最後有幫他升職或加薪嗎？」

「當然沒有，我還狠狠地洗臉他一頓。」

追問之下，才知道這兩個人的思考完全不在同一個平行線上。

元嘉認為小童所謂的工作量太重，是源於過去長時間工作量太輕...

他反問小童一個全職設計一個星期只產出一到二款POSM是否合理？這點連小童自己都很難昧著良心說合理。結論是，目前工作量只是回歸正常水平，不構成加薪的理由。

此外，設計功力提升，不代表設計功力卓越...

在元嘉眼中，小童作品不過堪用等級，即使有所進步，也只是水準一般。元嘉認為要他在公司既定升遷時程外，開特例為小童額外爭取，光是有進步這一點是不足夠的，小童必須拿出更強而有力的說詞，比方說能力超越業界基準才具說服力。 （本文摘自時報出版《職場百妖誌》作者：菲女狼）

配合度高、值得公司回饋這個理由也被打了回票...

因為在合理的情況下，員工有配合公司調配工作時程的責任和義務。此外，因應這次美食展，所有加班時數都可以提出補休或加班費的申請。而且，美食展的銷售成績還會額外發放績效獎金給參與的員工，付出已經有對等回饋。

「另外，還有一個點讓我當下就決定否決小童的要求。他什麼時候不好跟我討論，偏偏選在我最忙碌的美食展展期。這如果不是個性白目，就是明晃晃的威脅，不管哪一種，我都不接受。」

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嗯，與主管談判加薪，時機是非常重要的，比較好的時間點是在打完年度考績順勢而為，或者是在表現亮麗的重要專案結束後掌握時機。一般而言，主管特別忙碌或者神經緊繃的日子，都不是好的時間點。

再者，要會「讀空氣」研判局勢、掂掂斤兩。觀察當下主管對個人的評價，了解自己在主管心中有幾斤幾兩重。如果平日主管對你的工作表現不置可否，就表示在他心中你的實力與重要性仍有待提升，被否決的可能性就大。反之，如果主管一直稱讚你的工作表現，比較有機會水到渠成。

此外，就是理由要具體。

切記！

要拿出具體績效，而非做了多少努力。而且這個具體績效必須是老闆在意的點上，才更容易成功。

「那有沒有哪個團隊成員，在你極度忙碌的美食展提出加薪要求，你會考慮同意？」我很好奇剛才還振振有詞的元嘉什麼情境下會妥協。

「陳列設計吧！我們公司陳列設計功力深厚，設計出來的作品深得我心。好的陳列設計人才很難找，陳列設計也比較不容易外發。再加上，全門市改裝是我未來一年工作重點，牽涉到我個人的績效表現，所以我比較有可能為他破例。」

（本文摘自時報出版《職場百妖誌》作者：菲女狼）

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