約好一起離職創業…卻遭同事無縫遞補原職位缺！ 兩個啟示：下定決心前別跟他人討論

是個真實的故事，相信你我身邊不乏類似案例。

朋友凱文是個開創性不足，執行力很強、做事縝密的人。這樣的性格做品保工程師非常適切。不過，這如魚得水的狀況，在他升任品保主任之後翻轉。

要驅動一個團隊群策群群力，對於喜歡自己默默做事、不善管理領導的凱文，極具挑戰性。夾在主管跟組員中間，常常左右為難、裡外不是人。日復一日的無力感，對他形成巨大的壓力。

有一次，凱文跟團隊裡面跟他交情較好的強生分享自己的困境。兩個人一拍即合，愈聊愈起勁，不但一起討論起公司的侷限性，最後更開始擘畫一起離職，一起創業的藍圖。

兩個人決定一前一後離職。先離開的凱文先進行創業準備，等到二個月後月有初步的想法，強生再離職跟上。

結果你猜怎麼了？

在凱文離職之後的二個月，強生沒有如約定般一起離職。公司讓他遞補了凱文離開的空缺，晉升了強生為品保主任。

凱文本來就是一個比較偏向執行面的人，在沒有夥伴可以共同商量之後，創業的計劃也就不了了之，中間待業的空窗期高達兩年之久。

從凱文的身上，我學習到什麼呢？

第一、每個上班族都會有倦怠期，而有想要求去的念頭。在下定決心之前，最好不要跟公司的同事討論，尤其是意志力薄弱的人。

同儕的建議可能牽涉他自身利益，不見得忠肯。即使對方態度公正，也因身處同一個環境，意見不見得綜觀與客觀。

唯有靜下心來，自我深度檢視，才能體認真正的心之所向。

其次、創業這件事情，如果非仰賴夥伴不可，那不如打消念頭。

因為，非得倚靠他人才能實現的計劃，不可抗力因素太多、掌握度太低，而創業又是件要投入身家的大件事，試問，把身家投注在自己無法掌控的他人身上，難道不會太過草率與冒險！

致力創業時，有一起奮鬥的夥伴固然很好，但如果沒有共同創業的夥伴，就無法獨當一面、實現計劃的人，可能也不是很適合創業。

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