投資特斯拉虧100%？ 他用「大贏全壘打」策略…數十倍以上收益率

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指數型基金是一項投資工具，可以讓我們獲得與大盤同等的收益報酬，也可以讓我們跟上最新的趨勢與話題。然而指數型基金並非完全被動，每一個投資者都還是需要做出安排與選擇。而且在方便的同時，指數型基金也讓投資人喪失了領先趨勢的機會。

凡事有一利，必有一弊。指數型基金的被動投資策略該如何運用才能發揮最佳效益？讓我來推薦個好辦法。

投資絕佳平衡點：槓鈴策略 運用槓鈴策略走出被動缺陷

善用被動投資工具，創造更大的贏面，可以採取「槓鈴策略」。面對高不確定性的變局時，槓鈴策略是我慣用的策略，在穩定與獲利之間尋求最佳平衡。納西姆．塔雷伯(Nassim Taleb)所著《反脆弱》(Antifragile)一書也認同此法。

什麼是槓鈴策略？ 舉個例就很容易明白。假設我們手中持有一百萬資金，面對三種投資標的： ● 低報酬、低風險的資產 ● 中等報酬，又中等風險的資產 ● 高報酬、高風險的資產

有些人可能會想：中等報酬，不偏不倚，應是最安全的配置。

槓鈴策略則主張：

投資應該要如同槓鈴，分成兩端：一端是少量高報酬、高風險的資產；另一端則是大量低報酬、低風險的資產。

這樣做，會顯著優於全部買入中等報酬，又中等風險的資產。為什麼？

本文出自《世界愈亂，你愈賺》 如果我將一百萬中的十萬拿來購買高風險證券，我可能大賺，也可能全賠。但不管市場如何變化，就算損失，也絕對不會超過十萬，剩下的九十萬也不會受影響。

若是高風險部分大賺，例如五倍、十倍，對我的投資報酬率將有極大的幫助。反過來說，如果將手頭上一百萬資金，全部投注在中等風險的證券上，當大環境比預期更為嚴峻，這將意味著中等風險可能惡化成高風險，發生嚴重虧損。

智慧平衡，槓鈴策略的實踐之道

多年來，我都是槓鈴策略的實踐者。管理日興時，確保本業再造有成果的同時，撥資本的一小部分投入未知數的對策，即是企業槓鈴組合。年輕創業期，結合妻子做精算師的鐵飯碗，和我在創業的大起大落，更是槓鈴組合的呈現。

以低風險端來說，我要確保大部分的資產，尤其是近期內需要用到的資金，能夠安全度過任何經濟蕭條的極端情況。我建議投資槓鈴的「低風險端」可以這樣配置：

● 五年內需用到的資金，全部買低風險的債券。 ● 五年內無需動用的資金，其中八成分散投資於全球資產類指數，確保五年內賠錢的機率低於十％，且持有愈久，風險愈低。

另外，我也明白需要高風險端才能讓我賺取更大的財富。低風險端組合可以財富保值，而高風險端則是幫助我們創造財富。

高風險的部分究竟要怎麼投資？該投資多少？要投資什麼？我的經驗法則是，預測高風險投資的最壞結果，並確保高風險部位的配置額度，不會超過低風險部位三年回報的總和。

舉例來說，當年我在高風險部位規劃了投資特斯拉股票，而我對於投資特斯拉股票的最壞結果預計是一○○％損失。所以我訂定了總資產的十％，作為投資特斯拉股票的上限。原因是，我基本上能確保低風險部位的收益，能在三年間補足高風險部位的全部虧損。

以整體高風險部位的占比來說，我將大約二十％五年內無需動用的財產配置在高風險部位，這是根據我本身的年齡和風險承擔能力所做出的規劃。

這種採取高風險端集中風險的投資策略，我又稱之為「大贏全壘打」策略。因為這樣的投資，不必密集出手；然而一出手，目標就是數倍、數十倍以上收益率，可以達到財富的快速增長。

許多人會以為：高風險投資，不就是賭博嗎？其實這麼想是錯的。槓鈴策略容許高風險投資，但前提是要針對高風險投資做功課、下功夫，才有機會揮出大贏全壘打。絕對不代表可以盲目跟風、看媒體報導、聽專家「報明牌」追熱潮。

進行高風險投資，有心法可以依循。相信你也發現了，「高風險投資的心法」正也是本書的主要課題。

（本文出自《世界愈亂，你愈賺》作者： 王裕閔 著, 謝宇程、洪孟樊 撰文）

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