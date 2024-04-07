蘋果、亞馬遜成毒藥？ 散戶以為多買不同基金可分散風險 專家示警

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指數加入新公司，或剔除既有的個股，都是以企業市值為基準。長期來看，這樣的規則相似於追高殺低的策略，並不符合基金投資者的最大利益。

而且，還有個迷思值得打破：如果我們以為購買多支指數型基金，就一定可以分散風險，那就錯了。

因為許多指數型基金含有重複的組成股票，例如不少指數型基金都有把蘋果、亞馬遜等科技巨頭的股票納入。此外，各市場、資產之間的相關性愈來愈高，以市場來說，美國的股市漲跌，常常能牽動全世界股市的表現。

散戶投資人有可能在無形之中，選擇了一大堆類型相似、互相高度連動的指數型基金，反而使投資風險更加集中而不自知。

歷史績效不代表未來績效

許多人都明白被動投資的獲利有其限制，但他們也認為：「我就穩穩地追S&P 500指數就好了，像過去三十年，年報酬率十％，我就心滿意足了！」

未來三十年，S&P 500 指數每年仍能成長十％嗎？

不少投資人對於績效的預期是：「過去績效可代表未來績效」；當他們看見過去的績效表現好，就認定未來績效也會一樣好。

本文出自《世界愈亂，你愈賺》 但這明明是錯誤的見解。如台灣所有基金廣告都會(以極快的語速)提醒大家：「以往之績效，不保證基金之最低投資收益。」但大部分人，無論聽多少次，都沒有真的領會。

過去三十年的榮景，其實不見得是理所當然、未來能繼續持續的常態。

一九九○到二○二○年間，剛好碰到冷戰結束、中國開放崛起、全球化大興、資訊科技發展神速等利多因素全部出現，全球經濟因此受惠。尤其美國，其經濟體主要由跨國公司構成，美元是國際通用貨幣，供應鏈得到諸多保護，更是全球化的最大贏家。

然而，隨著中美脫鉤，地緣政治緊張，以及全球供應鏈的大洗牌，過去三十年的美好榮景、被動投資曾經的亮眼表現，未來還會持續嗎？前提既已不復存在，樂觀就可能流於盲目。

愈多人被動投資，經濟將成為死水

除了被動投資是否可延續榮景是個問題，我們不妨也試想看看：如果全世界的投資者都只買指數基金，而不主動挑選與投資個股，會有什麼後果？

首先可以預測到的，就是指數型基金發行商會變成市場獨裁者，他們將成為所有個股的最大股東，在各家公司股東大會的議案投票中占決定性地位，呼風喚雨、說一不二。

對個股來說，只要擠進指數，就可以獲得源源不絕的資金。即使沒有創新、沒有良好表現，股價仍可以維持甚至增長，如此可能導致股價愈來愈偏離真正營運表現。

最後，所有具潛力，但沒有上市，或是沒有被納入指數的個股都將難以活命。

當所有錢都流往指數基金，不再有投資人具備能力以及眼光看出潛力股，全球金融市場、經濟活動將成為一灘死水。

只有指數型基金的未來，將不可持續，是我們任何人都不樂見的。

（本文出自《世界愈亂，你愈賺》作者： 王裕閔 著, 謝宇程、洪孟樊 撰文）