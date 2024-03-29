「小金磚」迷倒外國人、百年老店舊振南發揚漢餅文化站上「製糕」點 數位轉型年營收破4億

擦亮百年老店招牌

座落於高雄大寮捷運站附近，有一棟結合傳統文化意象與現代綠建築設計的三層樓建築，走在光影錯落的院落與古典雅致的室內空間中，處處可見漢餅文化圖騰，空氣中不時還會飄來烘焙糕餅的香味。這裡是舊振南漢餅文化館，也是舊振南的企業總部。

舊振南的LOGO 上，寫著Since 1890 年的字樣，清楚標記著這家百年餅店的歷史，從清光緒16 年迄今，歷經五代的傳承，仍堅守著傳遞漢餅手藝與文化的崗位；推陳出新的包裝設計，融合文化底蘊的口感，讓舊振南的喜餅早就成為地方望族的迎娶首選，鎮店招牌—綠豆椪與鳳梨酥更是中外馳名的人氣伴手禮。

要打造一家百年老店很不容易，要持續為百年企業注入新活水更不簡單，舊振南董事長李雄慶、總經理李立元父子倆，一位帶領舊振南重整旗鼓、展開品牌復興計畫，一位投入數位轉型、擴張國際市場，雙雙扮演舊振南進行價值轉型的關鍵推手。

基於家族情感，毅然接手舊振南

舊振南成立於晚清時期的1890年代，早期在台南府城街內經營漢餅舖，日治時期登記為菓子製造業，隨後第二代接班人搬遷至高雄創立「振南餅舖」，以前店後廠的方式經營，逐漸以精緻製作的喜餅打響名號，1950∼1970年代「舊振南」已成為當時南部仕紳的喜餅代名詞；1970年代台灣經濟起飛、消費力大幅提昇，舊振南的綠豆椪成為明星商品，每逢中秋節都門庭若市；1980年代開始擴張店面，光是高雄中正路就開了三家旗艦店。

本文出自《企業創生(2)台灣闢新局》 不過，到了1990 年代，舊振南因多角化經營、定位模糊，加以市場被西式糕餅瓜分，導致顧客不斷流失，百年老店陷入經營危機。1995年原本任職於建設公司的李雄慶決定接手家族製餅事業，兩年後更退出建築業，專心扛起重振舊振南品牌的使命。

「舊振南第二代、我的阿公輩很拼，把舊振南打造成喜餅首選，可惜到第三代走偏了，太多人在管理，甚至有人把收銀機當成提款機。」李雄慶回憶說，他在接手時曾考慮過要放棄這個品牌，但自己從小到大就跟著這家餅店長大，有很深的情感連結，因此決心承接經營下去。

李雄慶接手的其實只有「舊振南」這三個字，他與原有團隊切割乾淨，一切從頭開始。首先他重新定位品牌，放棄西式麵包產品線，聚焦於手作中式精緻糕餅，讓原物料、工序單純化；接著盤點資源，從原先具有幾10年革命情感的老師傅中，挑選幾位加入團隊，重新研發產品，後來成功打造出黃金鳳梨酥，成為全年熱賣的拳頭商品，以「小金磚」的超高識別度，讓國人及國外觀光客都愛不釋手。

進駐百貨、高鐵通路，提升品牌知名度1996年是舊振南重振品牌的轉捩點。當時高雄SOGO百貨正在招商，總經理透過大股東之一太平洋建設、找到過去在建設業熟識的李雄慶，力邀舊振南這個高雄在地的百年老品牌進駐，當時舊振南只有中正路一家店，恰好有意擴展新通路，且SOGO百貨答應可協助篩選產品、提供包裝建議等支持，李雄慶一口答應，成為全台首間進駐百貨公司的糕餅品牌。

舊振南揮軍百貨通路的第一仗表現亮眼，營業額與獲利幾乎翻了一番，SOGO台北忠孝店也順勢邀請設櫃，而且就在搭手扶梯到B1 最顯眼的位置，同樣也創造銷售佳績；到了2002年，新光三越也向舊振南招手，陸續進駐台南店、台中店、台北南西店、台北信義A4 等據點，百貨據點就此成為舊振南最重要的行銷通路。

「原來百貨通路有這麼大的魅力！」李雄慶興奮地說，儘管百貨通路主要銷售的是單價500∼ 800元的伴手禮，但因為品牌曝光、消費者接觸等效益，因此可帶動平均約3萬∼ 5萬元的喜餅生意，效果超乎預期。

2007年舊振南靠著文化傳承的品牌故事，又成功打進高鐵通路及機場免稅商店，不僅創造了可觀業績，更重要的是提升品牌知名度。李雄慶坦言，很多人不常去百貨公司，但經常需要搭高鐵，舊振南在高鐵站設立的獨立店，都是設在入站後第一節到第六節車廂的候車區，讓很多高消費客戶因此認識舊振南，每年都累積數萬名客戶。

靠誠信建立長期合作關係，業績一路成長

「企業一定要遵守公司治理的原則，照規矩來才能永續經營，上一代經營者就是因為沒有照規矩，才會陷入快要破產的境地。」李雄慶有感而發地說，與客戶合作最重要的就是「誠信」，我們每一筆交易都一定要開立發票。舊振南跟高鐵、昇恆昌合作，都得經過嚴謹的稽核與抽查程序，考量食安、服務品質等指標，能夠長期合作至今超過15年，靠著就是誠信。

此外，舊振南也在晶華國際酒店集團董事長潘思亮的邀請下，進駐台北晶華酒店設立門市。李雄慶表示，潘思亮是高雄人，因此希望將舊振南這個來自高雄的糕餅品牌與國際精品品牌並列，我們很榮幸能夠和國際接軌，更是向世界品牌借光！

隨著產品到位、通路佈建有成，李雄慶重新擦亮了舊振南這個招牌，在疫情之前的2007∼ 2019年，公司業績持續成長，年營收已經突破4億元。第五代的李立元、李博元兄弟相繼返台協助家業後，舊振南更展開大規模的數位轉型，同步興建現代化的食品工廠及漢餅文化館，準備迎接下一個階段的成長。

（本文出自《企業創生(2)台灣闢新局》作者：黃日燦）

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