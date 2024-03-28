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小零件大關鍵、鋐昇靠「綠海策略」打造五金王國 擊敗大陸廠商

聯合新聞網／ 商周出版
鋐昇實業董事長黃文彬。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
鋐昇實業董事長黃文彬。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影

鄰近高雄85大樓的曼哈頓商辦大樓，從高樓層可以清楚眺望高雄港及亞洲新灣區。這裡有一間在地起家的隱形冠軍—鋐昇實業，以PATTA 品牌外銷全世界上百個國家，產品都是螺絲、拉釘這些不起眼的「小零件」，但卻是機械、建築、汽車、航太產品都不可或缺的「大關鍵」！

其實，台灣有許多泛五金產品的製造工廠，但類似鋐昇這樣跳脫低價代工思維、成功經營國際品牌的公司屈指可數。

在不斷升級轉型的創業歷程中，鋐昇是如何建構出獨特的「綠海策略」，發揮價廉物美、高品質的競爭優勢？面對未來，鋐昇又將如何佈局全新的市場版圖及商業模式，創造下一波的營運高峰？

品牌與MIT是勝利方程式

「我們不是做螺絲的，我們是做品牌的！」鋐昇董事長黃文彬站在PATTA 品牌展示間，帶著自豪的語氣說，「所有工具要鑽的、要切的、要磨的、要焊的、要量的，我們都有賣！」

本文出自《企業創生(2)台灣闢新局》
本文出自《企業創生(2)台灣闢新局》
他隨手拿起一個機具說，「這個產品我們跟某知名車廠是同一家供應商，但PATTA 的價格只要競品的一半！」

這就是鋐昇的優勢。過去20多年，靠著高品質、高性價比的產品力及一站式購足的貿易平台，將PATTA品牌從中東、東南亞推向全球，且每個國家只與一家總代理合作，根據當地人口數、國內生產毛額（GDP）及消費習慣，決定產品策略與出口數量。

這種代理模式加上深耕品牌的堅持，不僅建構起規模經濟的採購優勢，更成功將「知名度」轉換成「指名度」，創造可觀的品牌溢價效果。

之所以能夠打下現有的江山，黃文彬歸功於介於藍海與紅海之間的「綠海策略」。他表示，經營「藍海」的公司很怕這種「綠海」，因為我們有很好的品質，也不會偷斤減兩，但價格卻很有競爭力；反觀瞄準「紅海」的公司只會複製別人、削價競爭，品質卻不堪一擊。

「這也就是我們能夠擊敗大陸廠商、打進對價格相當敏感的非洲、中東、中南美洲等市場的最大本事，PATTA 品牌與台灣製造就是勝利方程式。」

（本文出自《企業創生(2)台灣闢新局》作者：黃日燦）

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