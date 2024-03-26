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美中貿易戰網通大廠反其道去這國 「北越量體無法支撐整個中國供應鏈轉移」

聯合新聞網／ 商周出版
中磊董事長王煒（右）、總經理林斌（左）。圖／中磊提供
中磊董事長王煒（右）、總經理林斌（左）。圖／中磊提供

在中磊成立的前20多年，一直都是與歐美設備品牌大廠合作。

不過，隨著市場快速變遷，包括摩托羅拉（Motorola）、諾基亞西門子（Nokia Siemens）、阿爾卡特朗訊（Alcatel Lucent）、思科（Cisco）、愛立信（Ericsson）等一線歐美設備大廠，都面臨兩個困境：在美國市場以外，被華為在4G、5G、光通訊的凌厲攻勢打到節節敗退；在美國市場，則經歷不斷併購整合，財務因槓桿過大而出現問題。

多數歐美設備大廠都對經濟規模有個迷思，因此想找鴻海這樣的大代工廠合作，但網通設備跟手機、PC的規模相差很大，手機每年有10億隻等級的銷量，但每類網通設備只有2,000萬∼ 3,000萬台，相當於只有2∼ 3%。

本文出自《企業創生(2)台灣闢新局》
本文出自《企業創生(2)台灣闢新局》
此外，手機跟PC都是單一外型規格，製造的價值更甚設計，如果用這樣的經濟規模思維套在網通設備上，其實效果相當有限。

中磊早先主要代工客戶有7∼ 8家，後來併購到僅剩下兩家，王煒坦言，這些客戶經濟規模放大後卻無法確保價值，顯然併購是失敗的，但它們仍要求更大的經濟規模，導致中磊一直被邊緣化，「轉型是被迫的，也勢在必行！」

代工價值被壓縮，決定跳過中間商

過去歐美設備廠商的模式，都是跟晶片業者綁定，然後找台灣廠商設計與生產，「隨著設計與軟體趨於標準化，廠商的毛利率僅剩下15%，價值被壓縮得很厲害！」王煒感嘆地說。

後來營運商發現，核心技術都是台灣廠商在做，因此也想要跳過中間商，給了台灣廠商直供給營運商的契機。因應美中貿易戰，中磊迅速調整戰略2018年夏天，是中磊的重要拐點，王煒正式跟歐美與中國代工客戶攤牌，要直接服務電信營運商，其中的關鍵因素就是美中貿易戰

當時，美中貿易戰一觸即發，網通設備首當其衝，美國首先對中興、華為下禁令，接著又針對中國供應鏈祭出關稅制裁，業界人心惶惶，不知道這波貿易戰會延燒到什麼時候、擴及到哪些範圍、衝擊程度有多大。

王煒嗅到詭譎的氣氛，「這是難得一見的危機，也是千載難逢的契機」，決定搶先啟動規劃多年的直供模式，飛去美國逐一與營運商溝通。美國出重手打擊紅色供應鏈，王煒認為事不宜遲，必須儘速啟動中國以外的生產布局。

當時絕大多數台廠都選擇前往越南設廠，他幾經評估，認為北越的量體無法支撐整個中國供應鏈的轉移，紅河谷地有4,000多萬人口，但包括三星電子、筆記型電腦（NB）供應鏈都大舉前往設廠，很快就會重演長三角勞工短缺的問題，因此他斷然決定前往菲律賓設廠。

之所以能快速反應，王煒認為關鍵在於中磊沒有母廠，具有自主營運的能力，包括設計、製造都在自己手上，可以掌握決策的時效性，即刻進行整廠遷移。相較而言，其他多數中大型網通設備廠商都要等富爸爸、富哥哥決定，無法快速決策。

王煒坦言，在平穩時代，中磊沒有母廠資源，必須自主營運，費用多出約2%，是一種劣勢，競爭對手靠集團享受經濟規模、資源共享的綜效。

但在非常時期，中磊可以自行快速決策，其他隸屬於集團的公司，通常需要跟著母廠走，不具備整廠迅速佈建的靈活彈性，就得付出決策延遲的代價。

（本文出自《企業創生(2)台灣闢新局》作者：黃日燦）

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