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走過15年重整路靠本業華麗蛻變 台中精機董事長黃明和： 工具機產業沒有英雄、也沒有獨角獸

聯合新聞網／ 商周出版
台中精機董事長黃明和。台中精機／提供
台中精機董事長黃明和。台中精機／提供

台灣最重要的產業聚落

位於台中大肚台地的「台中市精密機械科技創新園區」，短短60公里內形成了台灣最重要、對世界也極具影響力的精密機械產業聚落，包括大立光、上銀、友嘉均進駐其中。

台中精機在2019年落成啟用的全球營運總部，也座落在該園區精科中二路的一個小山丘上，並斥資35億元興建打造了一座嶄新的智慧工廠，擁有現代化的建築外觀、充滿藝術氣息與綠能設計的工作環境、和智慧化的自動化製造與倉儲設備，創下台灣精密機械業在國內的最高投資紀錄。

但外界可能很難想像，台中精機在1990 年代末期，因為透過股票質押大舉融資擴張、後被亞洲金融風暴掃到颱風尾，慘遭部分銀行雨天收傘而陷入財務危機。

現任董事長暨總經理黃明和面對艱辛、扛起重擔，歷經違約交割、股票下市、公司重整的低潮期，終究靠著堅強的意志力與團隊的戰鬥力，掌握工具機產業復甦起飛的契機，2013 年提前完成重整。總部蜿蜒道路的尾端，就矗立著「浴火鳳凰」的藝術作品，象徵著公司已踏上重生再起之路。

黑手創業、白手起家

台中精機創立於1954 年，是由黃明和父親黃奇煌及李道東、黃德金三人所創辦，堪稱標準的「黑手創業、白手起家」。

本文出自《企業創生(2)台灣闢新局》
本文出自《企業創生(2)台灣闢新局》
黃奇煌是彰化和美人，因為彰化找不到好工作，就到台中的東洋鐵工所當起黑手學徒。日治時期結束後，他轉往另一家鐵工廠工作，習得工具機的一些技術，並結識了學財務的李道東，兩人開始學做捲菸機、稻殼機等農業機械，賺到第一桶金後，找上結拜兄弟黃德金一起創業，基於三人都是從外地來到台中打拼，便將公司定名為「台中精機」。

台中精機成立後，第一款開發的產品是牛頭刨床。當時每艘船都會購置一台刨床，做為機具故障時維修使用，黃奇煌為此特別前往高雄造船廠，購買俄羅斯製造的二手刨床，回來拆解後自己繪圖、找零件加工組裝。牛頭刨床讓台中精機順利站穩市場，後來銷售到台灣、東南亞、東南美洲等地，累計製造了5,000 台以上。

工具機廠商的代名詞

公司走過近70個年頭，眼看著其他機械公司載浮載沉，雖然台中精機也歷經風風雨雨，但終究還是挺過來了。黃明和笑說，可能是因為當時取名「台中」，比起以「姓氏」取名的公司更能長久，更沒想到一甲子過去，如今台灣最重要的工具機產業聚落就在台中，大家只要講到工具機就會提到台中，提到台中就會知道有一家「台中精機」，我們有名字優勢，也因此成為工具機廠商的代名詞。

黃明和這一輩共有四個兄弟，都在台中精機任職。大哥與二哥都是念台北工專（現台北科技大學）機械科系，大哥還取得日本東北大學工科碩士學位，被父親委以重任到美國開拓市場，他自己排名老么，與三哥都是唸淡江大學商管科系。

黃明和於1977年在淡江大學會計系就讀時，就開始在公司的台北辦公室工作，一邊唸書一邊做起銷售業務，他笑說自己雖然是念會計的，但其實對銷售比較有興趣。

1981年他正式加入公司，主要負責企劃工作，從內銷一直做到東南亞、中國，1992 年更成為公司首批派去中國開疆拓土的先鋒部隊。

「工具機產業第一代多半是技術背景，我不懂技術，因為是財務背景、負責行銷業務，比較沒有包袱，不管是後來協助公司上市、擴展海外市場、進行多元化投資，都比較願意衝，如果是做技術的人就會覺得這些是不可能的任務。」他強調。

正當公司發展蒸蒸日上之際，卻發生一件跌破眾人眼鏡的事情。原本黃奇煌屬意由大兒子接班，但在1986 年父子倆竟因公司增資後的持股問題而意見衝突，後來更因貨款問題而徹底鬧翻。

（本文出自《企業創生(2)台灣闢新局》作者：黃日燦）

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