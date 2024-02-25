半年滾出第二桶金！男北漂26K不靠爸 現在每月爽領配息2萬

第一桶金存的慢，但第二桶金會存的很快！一名北漂科技業男子分享親身經歷的理財大法，2年半就存到兩桶金200萬元「提高專業能力增加收入，搭配投入高股息標的」。不過，他直言，最難的是第一桶金，拚了2年薪水從26k慢慢漲到如今80k，「第一桶金投資自己，第二桶金學會利用錢滾錢」。

該名男子於Dcard理財版發文表示，他是一位北漂族，家裡也沒提供生活費，沒有任何背景，全靠收入分成50%投資、30%儲蓄、20%消費，將近2年時間才存到第一桶金，「第一桶金說實在的，會很辛苦才可以存到」。

男子努力存第一桶金之後，從去年九月開始，靠投資很快就達成第二桶金，他挑選兩檔ETF本來是為了領股息，但改成賺價差，分別有00919獲利40萬元、0056獲利20多萬元，共賺60多萬元。他形容「本金一大起來，真的錢滾錢速度變很快」，另外，最後存到的40萬元則是扣掉房租、生活費、娛樂費。

不過，他認為擁有第二桶金跟運氣也有關，目前再次買回這兩檔ETF，穩穩領配息，前期賣出獲利又買進，足夠多買50多張，「現在每月領的配息換算下來有2萬，所以這部分真的覺得有被幸運之神眷顧到」，接下來規劃腳踏實地的存股。

他自身為科技業，直言「如果說第二桶金是靠投資股票，那第一桶金要存到完全就是靠投資自己，第一桶金成功的唯一法則就是埋頭苦幹」，出社會薪水從26k慢慢漲到如今80k，曾犧牲很多假日去充實專業技能，「現在想起來完全不後悔，因為投資自己的報酬率真的最高」。

提高本薪後，男子認為開源比節流重要，開始兼職行業相關工作，例如網站後台設置，每月額外進帳2萬多元，現在每月可以穩穩存6萬以上。他的理財心得是「第一桶金會存的慢，但第二桶金會存的很快！第一桶金投資自己，第二桶金學會利用錢滾錢！」

網友紛紛稱讚「太厲害了好強喔，我應該要跟你學習」、「00919能賺到這個價差真的猛」，也分享經歷「第一桶金真的很難存，我也是第二桶存很快」、「我住家裡，工作8年才存50多萬」。

但也有人認為「重點在科技業，一樣的方式和投資，那些月薪3、4萬的就算領14個月也辦不到」、「客觀來講年收超過80以上就算是高薪了」、「哇靠！科技業還存這麼辛苦」。