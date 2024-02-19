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「美元保單」現在能買嗎…為何要選台幣？ 她：用一份錢買兩種東西結果會是兩邊都只做一半

聯合新聞網／ 財經雪倫
金融業者積極反應國際市場動態，趁勢搶攻外幣商品，紛紛推出美元優利定存專案搶市。路透
金融業者積極反應國際市場動態，趁勢搶攻外幣商品，紛紛推出美元優利定存專案搶市。路透

現在能買美元保單

雪倫在喝咖啡等家人看完電影，無意間聽到隔壁桌的保險業務員跟客戶的談話（我真的是無意聽到，銷售過程講話難免大聲）。

保險員跟問客戶：「你要買美元還是台幣？」

我很努力不要將「台幣」這二個字說出口！

這位客戶先跟保險員說她上次買保險的小故事。好幾年前澳幣保單正熱時，她買了一張澳幣保單，內容大致是：

保單每年保證6%，六年後有36%；假設她當年買10萬保單，六年後應該要拿回13.6萬，結果還是10萬！因為澳幣貶值，匯差將她的獲利都吃掉了，她很擔心這次買美元保單也會遇到一樣的狀況。

保險員跟她說：「美元不會像澳幣有那麼大的波動，這不用太擔心！」

聽完後，換我替那位客戶擔心了，雪倫一直覺得匯率很不好預測，我看到27元左右的美元也看過33元多的美元，二者差了22%！

雪倫覺得投資歸投資，保險歸保險，不要試圖用一份錢買兩樣東西，結果就是兩邊都只有做一半

不管做什麼投資，除了自己做功課也可以試著問非利害關係人，聽聽第三方建議，或許會有不一樣的想法，畢竟錢不好賺啊！

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

保單 保險 匯率 台幣 美元

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