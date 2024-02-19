「美元保單」現在能買嗎…為何要選台幣？ 她：用一份錢買兩種東西結果會是兩邊都只做一半

家中若是有一個眼高手低的手足，對其他人而言就是惡夢一場。有網友抱怨，她的弟弟自從當業務以後花錢沒有節制，卡債破50萬不還錢，直接把債丟給父母處理，襯衫西裝非名牌不買，甚至還買了一台二手賓士，她的媽媽崩潰向她的老公借錢，一問才知道老家被抵押、農地也給銀行，父母已完全沒有償債能力。

2024-02-16 18:48