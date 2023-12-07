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孫嘆阿公1千萬存郵局「被通膨吃了」 網急勸別管：會犯1大忌

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孫嘆阿公1千萬存郵局「被通膨吃了」 網急勸別管：會犯1大忌

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，某天意外發現阿公將1千多萬元全存在郵局，且堅持不動那筆錢，讓他感到相當可惜。 情境示意圖。圖／Ingimage
一名網友分享，某天意外發現阿公將1千多萬元全存在郵局，且堅持不動那筆錢，讓他感到相當可惜。 情境示意圖。圖／Ingimage

每個人對於錢財都有不同的規劃與考量。近日就有一名網友分享，某天意外發現阿公將1千多萬元全存在郵局，然而郵局最高計息的上限金額是100萬元，讓他感到相當可惜，想要勸說阿公將錢投入股市，「這筆錢真的就是一天天被通膨吃掉」。

一名網友在Dcard以「阿公1000多萬都存在郵局」為題發文，他指出，阿公把超過1千萬元的存款都存在郵局，已經勸過很多次可以將錢投入股市，例如00919、00887等等，「我已經算給他聽過，假如這1千萬丟到00919，股利換算下來1年會多將近100萬元」，阿公仍堅持不動該筆錢，因此上網求助鄉民「該如何說服阿公？」

貼文一出，大批網友紛紛勸退原PO，「這是世代隔閡，講錢是大忌，就算懂比較多也不該隨便勸說」、「不是你的錢，不要做任何動作，相信我是說真的」、「長輩的錢會自己處理，你幫忙想太多，只是換來猜忌」、「千萬別動老人家的錢，因爲有問題大家都找你」。

另外，也有不少人幫阿公說話，「我在郵局上班，看過4000萬存郵局的，老人都偏向想有踏實的安心感 」、「生再多的利息也花不到那麼多了！就用自己最安心的方式存錢就好了」、「年紀大了其實不建議一直投入股市，那筆錢給他當退休金就好了」、「這是阿公辛苦那麼多年存下來的，應該要尊重他的想法」、「或許你阿公還蠻清楚這樣做的代價是什麼」。

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