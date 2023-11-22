升經理後陪下屬加班且凡事「事必躬親」…卻狂收辭呈？ 他曝光原因：主管太努力就是錯誤

為什麼累得像狗卻仍成效不彰？因為做事「用心」遠比用力更重要，尤其是主管職

艾倫在新生代員工當中，表現卓越，被視為明日之星。升了部門主管之後，感念長官的拔擢，他更是拚了命的力求表現。

凡事事必躬親，與客戶的會議，他有辦法參加的就絕不缺席。每個專案的進度，從頭到尾，他盯得比誰都緊。為了等下屬的文件，下屬待到幾點，他就加班到幾點。以為這樣拚搏會交出一翻成績，沒想到事與願違。團隊績效不彰不説，在眼前的這張辭呈，已經是他上任不到一年收到的第三張了。

「我已經那麼護著下屬，怕他們應付不了客戶，幾乎每個會我都跟；擔心下屬們的工作進度，我每天一定等到他們完成工作才離開。業績沒有起色，我也沒怪他們，自己想辦法想到快破頭。我護他們護到自己累得像狗一樣，他們居然用一張張的辭呈回報我。」艾倫在與總經理的面談中，不得不坦承的說出困境。

針對艾倫的求救，總經理先是靜默不語，接下來不但沒有給他解答，反問艾倫覺得問題出在哪裏？

一陣靜默之後，艾倫開了口，語氣像是洩了氣的氣球：「難道是我還不夠努力？！」

總經理搖搖頭：「問題在於你太過努力了。努力過了頭的結果是讓下屬沒有成長，而且看不到未來。」

主管過度努力、集權於一身，非但無法激勵員工，還會有3大後遺症。

1、主管加班過了頭，為部屬低效能成因之一

艾倫每天都等到下屬所有文件完成才離開。他自己認為這是盡忠職守、守護團隊的做法，卻也埋下了團隊效率不彰的種子。

經理待到那麼晩，大家都不好意思太早走！我也撐一下再下班吧。

文件還沒有好怎麼辦？反正經理也不急著下班，我就慢慢做吧！

主管不管多晚都會在辦公室，也就不用期待下屬們分秒兢兢業業，效率不佳也是可以預期得到的。

2、主管的日常，如果不能成為部屬的憧憬，如何激勵員工積極向上

「都已經做到經理了，還這樣沒日沒夜！」主管的日常，部屬看在眼裡。如果主管的職涯發展不能成為部屬的憧憬，部屬也就失去效尤的標的。

消極一點的，就是盡自己的本分，該做什麼就做什麼，反正多做也不會更好。少了目標與憧憬，全力以赴、竭盡所能的機率大打折扣。 積極一點，或對職涯更有規劃的，看不到未來或沒有前進動力，難免不會心生二念、另謀出路了。

如果當上主管的日子並沒有比較好，基層員工何必努力往上爬。

3、主管只注重自己一人卓越，其他人就難以變能幹

艾倫大會小會全跟，盯案子盯得比專案負責人還緊，正面思考的員工認為這主管一起同心戮力，沒那麼正面的就是會認為沒有適度授權、難以發揮。

大家視艾倫馬首是瞻，成敗責任也都倚在艾倫一人身上。「天塌下來自有經理撐住」的想法，不易養成部屬獨立負責的意識與能力。失敗，責任不在我，成功，功勞也不在我，工作會有多大的成就感呢？

一個能力卓越、衝鋒陷陣、親力親為的員工，也許是個好部屬，卻不見得是個好主管。自己一個人努力過了頭，卻沒讓團隊跟上，反而成了團隊失能的原因。

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