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91歲長者在養老院一晚上拉56次…家人簽名走流程後不聞不問！ 她嘆：有錢又怎麼樣

聯合新聞網／ 財經雪倫
示意圖，非當事人及事物。來源／ingimage
示意圖，非當事人及事物。來源／ingimage

就算有錢又怎麼樣

我一位同學有男朋友在養，男朋友覺得她不能整天在家打手遊閒閒沒事做，鼓勵她去外面工作。

我同學覺得老年看護是趨勢，去上了課，也考了證照。

同學只想居家陪伴，像是陪玩、看診這類較不費體力的工作；上完課當天老師問她要不要接個案件，這個案例要搬動，同學的腰不好，所以婉拒。

隔沒幾天，老師在群組提到醫院急診那邊需要看護幫忙，我同學心想對象是高齡91歳的奶奶，以同學的體力應該可以Cover，就開啟第一次的看護工作，到醫院做一對一照護。

沒想到跟同學想的完全不一樣，她還是要幫老人家移位。

同學早上跟我們說，老奶奶昨天整晚拉了56次，我同學幾乎沒什麼睡。

她感慨的說，早上家屬來醫院請老奶奶在文件上簽完名後就走了，沒人關心她昨晚拉56次，有錢又怎麼樣？

我很驚訝：「一個晚上拉56次，也太誇張」

同學說：「老人家年紀大，沒有辦法控制。」

我常覺得人老了之後就會像小朋友一樣，要人幫忙帶看診、陪玩，小朋友去幼兒園，老人家去養老院，人生無常，把握當下。

看我同學當看護，我真心覺得很辛苦，如果遇到家屬不講理，真的會無語＋無奈到頂點！

學會投資，好好投資理財，做好資金規劃，晚年不要煩惱退休金，可以讓自己、家人減輕不少負擔。

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

退休金 養老 幼兒園 看護 奶奶

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