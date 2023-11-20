91歲長者在養老院一晚上拉56次…家人簽名走流程後不聞不問！ 她嘆：有錢又怎麼樣
就算有錢又怎麼樣
我一位同學有男朋友在養，男朋友覺得她不能整天在家打手遊閒閒沒事做，鼓勵她去外面工作。
我同學覺得老年看護是趨勢，去上了課，也考了證照。
同學只想居家陪伴，像是陪玩、看診這類較不費體力的工作；上完課當天老師問她要不要接個案件，這個案例要搬動，同學的腰不好，所以婉拒。
隔沒幾天，老師在群組提到醫院急診那邊需要看護幫忙，我同學心想對象是高齡91歳的奶奶，以同學的體力應該可以Cover，就開啟第一次的看護工作，到醫院做一對一照護。
沒想到跟同學想的完全不一樣，她還是要幫老人家移位。
同學早上跟我們說，老奶奶昨天整晚拉了56次，我同學幾乎沒什麼睡。
她感慨的說，早上家屬來醫院請老奶奶在文件上簽完名後就走了，沒人關心她昨晚拉56次，有錢又怎麼樣？
我很驚訝：「一個晚上拉56次，也太誇張」
同學說：「老人家年紀大，沒有辦法控制。」
我常覺得人老了之後就會像小朋友一樣，要人幫忙帶看診、陪玩，小朋友去幼兒園，老人家去養老院，人生無常，把握當下。
看我同學當看護，我真心覺得很辛苦，如果遇到家屬不講理，真的會無語＋無奈到頂點！
學會投資，好好投資理財，做好資金規劃，晚年不要煩惱退休金，可以讓自己、家人減輕不少負擔。
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