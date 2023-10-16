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乘客給的「一張條紙」！ 計程車司機始終留著：提醒自己別對人性失望

乘客給的「一張條紙」！ 計程車司機始終留著：隨時提醒自己別對人性感到失望

聯合新聞網／ 王國春
計程車示意圖。來源／Ingimage
計程車示意圖。來源／Ingimage

一張紙的重量

這週二，在高鐵排班服務到一位乘客，上車後，我禮貌詢問乘客要去哪裡。乘客沒說話，只遞了張紙條給我，紙條上面寫了三個字「**厝」。

我望向乘客，乘客對我比了個「OK嗎？」的手勢，我點了點頭，隨即開車出發。我想，乘客應該是位聽覺或言語障礙者。

慶幸自己剛好知道該地方，不然僅憑三個字，沒有詳細地址，不知道的話要花很多時間跟乘客反覆確認，尤其是在乘客無法言語表達的狀況下。

到達目的地後，乘客付完錢又遞給我一張紙條，上面寫著「星期四下午四點」。我大概明白乘客的意思，就是依照紙條上的時間，希望我能載他回高鐵。

因為隔了兩天，我擔心乘客會有變數，所以打算跟乘客討要聯絡方式，待約定時間將近，用電話先行確認是否搭車，以防自己白跑一趟。

正準備開口時，隨即打消了這個念頭，並覺得自己的「計畫」相當愚蠢又可笑。乘客有言語障礙，我怎麼可能用電話與其溝通。

當下的我準備婉拒，因為完全無法互留聯絡方式的預約，風險實在太大，且我有太多不好的經驗。

有些人預約時說得信誓旦旦、說得一諾千金、說得再三保證。可當自己將時間空下來後，乘客總有一千個傷心的理由說他不坐車了。

我甚至還遇過主動留下聯絡電話，去程時說自己一個小時後一定會坐車，我基於信任，空等了一個多小時，乘客非但沒坐車，連電話都索性不接，彷彿人間蒸發。連當天留下聯絡方式的乘客都有可能爽約，何況是隔了兩天且完全無法留下聯絡方式的乘客。

乘客的特殊情況，在溝通上有很大的困難，我為免麻煩，所以決定婉拒。但不曉得為什麼，我像剛上車的乘客一樣，比了個「ok」的手勢。只是乘客的「ok」是疑問句；我的「ok」則是肯定句。

因為擔心身處在窮鄉僻壤的乘客，星期四會叫不到車，雖然不想承擔風險，卻也不忍看見乘客孤立無援。所以我用一個「ok」的手勢，承諾當天會來載他。

這樣相互允諾的過程，沒有任何言語，初次見面僅憑一張紙，就交換了彼此的信任。不管是司機抑或是乘客，都需要莫大的勇氣。因為只要有一方失約，對另一方都將造成不小的損失。

星期四我準時到達，而乘客也早已在大門口等候。到目的地，乘客下車還不忘回頭揮手示意，我也向他揮手道別。服務過程中，一樣沒有任何言語。

這只是一張紙，卻是具有份量的一張紙。我會將其放在車上，時刻提醒自己，不要因為曾被欺騙、被誤會、被擺了一道，就對人性感到失望。

務必相信，這世界還有許多美好且良善的存在。儘管有時結果不盡人意，也要充滿期待的活著。因為，選擇相信可以活得很輕鬆；而陷入懷疑則會活得很辛苦。

◎本文內容已獲 王國春-我只是個計程車司機 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

高鐵 紙條

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