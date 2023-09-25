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國民年金「落日條款」將至10月滿15年！把握勞保、國保爽領「雙年金」機會

聯合新聞網／ 綜合報導
勞保老年給付屬於社會保險之一，是所有投保勞保勞工一定會有的退休金。本報資料照片
勞保老年給付屬於社會保險之一，是所有投保勞保勞工一定會有的退休金。本報資料照片

已經保了勞保，退休時候申請領勞保退休金，之後還可以領國民年金國保）退休金嗎？

國保將於10月1日滿15年，若是至10月1日起已經領取勞保退休金者，因應「落日條款」到期，就不能再加入國保；現階現勞工屬於勞保年資15年以下能選擇在10月前領取勞保老年給付，而後加入國保請領國保老年年金，或者選擇等到滿65歲時，可以請領勞保、國保雙年金。

國保97年10月1日開辦，將於今（112）年10月1日屆滿15年，15年來國保提供被保險人生育、老年、重度以上身心障礙、身故及其遺屬基本經濟生活保障。

國保的納保對象為年滿25歲、未滿65歲，在國內設有戶籍，未領取勞保老年給付、公教保養老給付或軍保退伍給付的國民，在未參加勞保、農保、公教保、軍保期間，均應參加國保。又國民年金法第7條第3款有規定，在國保施行15年內，如領取相關社會保險老年給付之年資合計未達15年或一次領取其他社會保險老年給付總額合計未達新台幣50萬元者，如符合前述其他納保條件，仍可參加國保。

隨著國保實施將屆滿15年，國民年金法第7條第3款規定亦將退場。也就是在今（112）年10月1日（含）以後領取相關社會保險老年給付者，即不能（再）參加國保。曾參加國保所累計之國保年資，於領取國保老年年金給付時，應按B式發給（月投保金額×國保年資×1.3%）。

另同時具有勞保及國保年資的民眾，因國民年金法及勞工保險條例訂有年資併計的規定，故勞保年資未滿15年者，可於年滿65歲時，併計國保有效年資後滿15年，即可同時領取國保及勞保老年年金給付，不僅抗通膨且活到老領到老，使老年生活享有國保及勞保的雙重保障。

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