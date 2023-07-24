颱風假法律沒要求雇主一定得放假！ 律師：身為勞工必知的3個權利

雖然我們都說颱風假，但其實颱風假並不是勞基法的法定假日。大家口中說的颱風假，其實只是行政院公布的「停止上班上課」標準。

你我都知道雇主最守法，既然法律沒有要求放假，那雇主要求颱風天上個班也是依法行事。

不過，身為勞工的你也有一些權利：

1.颱風天出勤，應該事先約定

根據「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，就算雇主要颱風天上班，出勤的詳細事宜也應該事先跟勞工約定好，並且參照這個要點的規定行事。

即便沒有事先約定，如果工作地點的政府已經公告停班停課了，那麼勞工不上班雇主也不能視為矌工或遲到，也不能要求勞工用自己的事假登記、補班或是扣發全勤獎金。

不過工資的部份，要點只有「建議」雇主「宜」照發當天的工資；如果勞工自願於颱風天繼續上班，除了當天工資照給，「宜」加付薪並補貼交通上的額外支出。這一部分就沒有法規的強制效力，所以法

律沒有強迫雇主多給薪水，雇主想不想多給，就看雇主有沒有心存善念了。

2.颱風天自主放假也有可能做到

勞動契約中，勞工負擔工作的義務，即便雇主很想要你上班，但如果因為颱風導致沒辦法上班，也是不能怪你的事情，此時勞工可依照民法225條主張「不可歸責於自己導致不能提供勞務」，所以不必工作。

只不過，颱風導致不能上班也不是雇主的錯，依照民法第266條，雇主也可以免除給予薪資的義務，所以可以不用付颱風天當日的工錢；假如提早回家，那少掉的上班時數就免付工錢。

3.萬一颱風天上班出事了…

如果不幸因為颱風天出勤導致勞工受傷了（例如在通勤途中受傷），你可以依照勞基法第59調請雇主補償，或是直接請領勞工保險的職業災害給付。

但，上面說的作業要點終究只是要點，不是一種法律的強制規定，如果雇主不遵守，你可能只能找各地勞動局來幫忙，而他們也不一定能開罰。

颱風當前，請大家注意自己的安全，也拜託各位雇主給勞工放個假提早回家，賺錢真的不差這一天！

◎本文內容已獲 律師談吉他 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。